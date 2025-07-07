賽馬會「攜手同行」癌症患者支援計劃10年服務3.6萬患者及照顧者
癌症是香港首要健康威脅，2022年奪去逾13,000條生命，佔全港死亡個案約三分之一。賽馬會慈善信託基金自2015年9月起資助香港防癌會，聯合基督教家庭服務中心、雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會、香港聖公會麥理浩夫人中心及銘琪癌症關顧中心，推行賽馬會「攜手同行」癌症患者支援計劃，十年來為13,000名癌症患者及23,000名照顧者提供全面支援。
港大研究：介入初期已明顯減困苦程度及家庭問題 情況持續顯著改善
香港大學行為健康教研中心評估計劃成效，通過問卷調查及聚焦訪談，追蹤參與者在介入前、介入初期（3個月）及介入後期（1年或完成計劃）的困苦程度和情緒變化。結果顯示，患者在介入初期已顯著降低困苦程度及家庭問題，負面情緒亦有所改善；至介入後期，參與者通過身心靈輔導進一步釋放壓力，心理健康持續進步。照顧者的心理健康分數亦顯著提升，反映計劃對患者及照顧者的雙重助益。
香港大學行為健康教研中心總監何天虹表示，全面及早期的介入能顯著改善患者及照顧者的精神健康及家庭關係。計劃有效填補本港家庭支援網絡的不足，幫助參與者感受到及時支援的重要性。
深入了解患者及照顧者需求
研究揭示，癌症患者普遍擔心成為家人負擔，傾向隱藏負面情緒，避免主動求助。年輕患者（65歲以下）在介入前表現出較多正面情緒，部分受社交媒體及更多資訊影響，對康復抱較高期望；而年長患者則因「怕麻煩他人」心態，較少尋求協助，家庭問題亦較顯著。照顧者訪談顯示，他們在患者護理中承擔重大情感壓力，需長期陪伴以建立信任關係。
賽馬會「攜手同行」計劃研究成員、香港大學行為健康教研中心溫浩然分析表示，華人文化中，患者常隱藏負面情緒以維持正面形象，這加劇了心理壓力，「計劃提供的個人化支援，如電話輔導、外展家訪及臨床心理學家諮詢，有效幫助患者及照顧者應對挑戰。」
醫社合作開創支援新模式
計劃通過醫社合作，填補本港家庭支援網絡較弱的服務空隙，為患者及照顧者提供從確診到康復的全程支援。香港防癌會主席暨計劃督導委員會主席朱楊珀瑜表示，過去十年，計劃成功服務36,000名患者及照顧者，感謝賽馬會慈善信託基金及合作夥伴的共同努力，「我們期望未來繼續深化醫社合作，推動更全面的癌症支援服務。」
計劃結束後，將編製服務指引，並與各持分者分享經驗，啟發未來癌症服務新方向。許多參與者更以過來人身份參與義工服務，將關懷延續至其他癌患家庭。防癌會呼籲癌症患者、家屬及社會各界，鼓勵患者及照顧者踏出求助的第一步，善用現有支援服務。