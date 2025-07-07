賽馬會「攜手同行」癌症患者支援計劃10年服務3.6萬患者及照顧者

癌症是香港首要健康威脅，2022年奪去逾13,000條生命，佔全港死亡個案約三分之一。賽馬會慈善信託基金自2015年9月起資助香港防癌會，聯合基督教家庭服務中心、雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會、香港聖公會麥理浩夫人中心及銘琪癌症關顧中心，推行賽馬會「攜手同行」癌症患者支援計劃，十年來為13,000名癌症患者及23,000名照顧者提供全面支援。



賽馬會「攜手同行」十年來為13,000名癌症患者及23,000名照顧者提供全面支援。(馬會提供圖片)

賽馬會「攜手同行」十年來為13,000名癌症患者及23,000名照顧者提供全面支援。(馬會提供圖片)

港大研究：介入初期已明顯減困苦程度及家庭問題 情況持續顯著改善

香港大學行為健康教研中心評估計劃成效，通過問卷調查及聚焦訪談，追蹤參與者在介入前、介入初期（3個月）及介入後期（1年或完成計劃）的困苦程度和情緒變化。結果顯示，患者在介入初期已顯著降低困苦程度及家庭問題，負面情緒亦有所改善；至介入後期，參與者通過身心靈輔導進一步釋放壓力，心理健康持續進步。照顧者的心理健康分數亦顯著提升，反映計劃對患者及照顧者的雙重助益。

研究數據。

香港大學行為健康教研中心總監何天虹表示，全面及早期的介入能顯著改善患者及照顧者的精神健康及家庭關係。計劃有效填補本港家庭支援網絡的不足，幫助參與者感受到及時支援的重要性。

香港大學行為健康教研中心總監何天虹（左）及行為健康教研中心溫浩然報告研究結果。(馬會提供圖片)

深入了解患者及照顧者需求

研究揭示，癌症患者普遍擔心成為家人負擔，傾向隱藏負面情緒，避免主動求助。年輕患者（65歲以下）在介入前表現出較多正面情緒，部分受社交媒體及更多資訊影響，對康復抱較高期望；而年長患者則因「怕麻煩他人」心態，較少尋求協助，家庭問題亦較顯著。照顧者訪談顯示，他們在患者護理中承擔重大情感壓力，需長期陪伴以建立信任關係。

賽馬會「攜手同行」計劃研究成員、香港大學行為健康教研中心溫浩然分析表示，華人文化中，患者常隱藏負面情緒以維持正面形象，這加劇了心理壓力，「計劃提供的個人化支援，如電話輔導、外展家訪及臨床心理學家諮詢，有效幫助患者及照顧者應對挑戰。」

防癌會主席暨計劃督導委員會主席朱楊珀瑜表示期望未來繼續深化醫社合作，推動更全面的癌症支援服務。(馬會提供圖片)

醫社合作開創支援新模式

計劃通過醫社合作，填補本港家庭支援網絡較弱的服務空隙，為患者及照顧者提供從確診到康復的全程支援。香港防癌會主席暨計劃督導委員會主席朱楊珀瑜表示，過去十年，計劃成功服務36,000名患者及照顧者，感謝賽馬會慈善信託基金及合作夥伴的共同努力，「我們期望未來繼續深化醫社合作，推動更全面的癌症支援服務。」

計劃結束後，將編製服務指引，並與各持分者分享經驗，啟發未來癌症服務新方向。許多參與者更以過來人身份參與義工服務，將關懷延續至其他癌患家庭。防癌會呼籲癌症患者、家屬及社會各界，鼓勵患者及照顧者踏出求助的第一步，善用現有支援服務。