患腦癌中五女生謝師友撐　奮力讀書排名升首三　「想證明唔會輸」

青協今日（5日）透過「中電新世代•新動力獎勵計劃」表揚20位自強不息的本港青少年，當中不少人經歷家庭變故、患上惡疾，卻迎難以上。小六曾確診患腦癌的蔡詩一，升讀中五後病情復發，與病魔抗爭期間，幸獲師友支持，提供課堂影片，甚至代抄筆記，令她能夠堅持學業，學業成績更有進步，由全班十多名，踴升至首三甲，「我想撐落去，我想證明我係唔會因為呢樣嘢而輸。」



「中電新世代•新動力獎勵計劃」今日（5日）舉行頒獎禮，該計劃共接獲72間中學及青年服務單位提名的185位學生參與，共20位學生得獎。（洪芷菁攝）

小六患腦癌 中五開學復發 獲資助數萬標靶藥物

「中電新世代•新動力獎勵計劃」今日（5日）舉行頒獎禮，該計劃共接獲72間中學及青年服務單位提名的185位學生參與，共20位學生得獎。來自東華三院李嘉誠中學的中五女學生蔡詩一，於小六那年，在校園內突然暈倒，經檢查發現腦部有腫瘤，並接受切除手術。直至中五開學，她的病情復發，需要使用標靶藥物治療。

蔡詩一解釋，因為腫瘤壓住神經線，可能影響其語言系統及左邊身體活動能力，故不能直接進行切除手術。她續指，目前需要服用兩種標靶藥物治療，每月約需數萬元，目前獲兒童基金資助。

病魔纏身與高昂藥費，令她擔心自己會成為家人的重擔，「我係無止境咁樣食，唔知幾時可以停，都唔知幾時完，都唔知幾時斷尾，心理上同埋經濟上都會有負擔。」加上明年邁入18歲，她亦擔憂是否能繼續獲得資助。

我想撐落去，我想證明我係唔會因為呢樣嘢而輸。 蔡詩一

來自東華三院李嘉誠中學的中五女學生蔡詩一，於小六那年發現腦部有腫瘤，切除後直至中五病情復發，需要使用標靶藥物治療。（洪芷菁攝）

獲老師錄課堂影片 同學代抄筆記 學業續進步排全班首三

蔡詩一表示，一直積極參與學校社際活動，目標是擔任社長，但擔憂會受病情影響。過去一年，她因病經常出入醫院，幸好老師會錄製上課影片給她觀看，而同學會為她抄寫課堂筆記。她稱原本成績排行全班十幾名左右，而病情復發後，排名不跌反升，躍進前三名，「我想撐落去，我想證明我係唔會因為呢樣嘢而輸。」

對於今次獲獎，她認為在逆境中的堅持能被人看見，是對她的一種鼓勵。未來，她希望成為一名護士，「將我呢份堅毅嘅心分享畀可能同我一樣有經歷嘅小朋友，或者青少年病人，希望佢哋都可以撐落去，知道身邊有好多人係愛自己。」