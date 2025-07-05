雪妮胰臟癌逝世｜ 日女胰臟癌升與1飲食習慣有關？6症狀＋預防5招

雪妮胰臟癌逝世｜資深藝人雪妮因胰臟癌於7月3日在醫院病逝，享年78歲。胰臟癌是本港致命癌症第4位，由於胰臟位置隱蔽，初期病徵不明顯，故難以察覺，當發現時已是末期，因耽誤治療而影響存活率。想及早預防胰臟癌有什麼方法？有哪些食物可維護胰臟健康？



雪妮胰臟癌逝世｜丈夫唐佳6月23日墮樓身亡 雪妮7月3日醫院病逝

雪妮近年因胰臟癌長期住院接受治療，自2020年宣布退休後，便專注休養，雖然身形明顯消瘦，但精神尚算不俗。據悉近年其丈夫、著名武術指導唐佳因太太病重，情緒低落，曾向家人透露不開心及希望與太太同死，6月23日唐佳被發現於佐敦寓所墮樓身亡，案發當日原訂到律師樓立遺囑，可惜最終竟選擇以此極端方式離世，享年88歲。二人將於7月14日設靈，翌日出殯，這對圈中模範夫妻，在短時間內相繼辭世，俗稱「鴛鴦蝴蝶命」，同生同死，不願獨留世上，望在彼岸再續情緣。

雪妮離世享年78歲 距離丈夫唐佳離世僅不夠2星期令人痛心

胰臟癌是什麼？

胰臟在腹腔深處，位於胃及背脊中間，連接十二指腸，是重要的消化器官。主要負責分泌消化酶，有助消化、製造胰島素調節血糖，預防糖尿病。還可分解小腸中的類固醇、蛋白質和脂肪。

胰臟癌是入侵性強的癌症，是本港致命癌症第4位，最新資料顯示，2012到2022年10年間，因胰臟癌死亡的人數躍升71%。由於位置隱蔽，初期病徵不明顯，一般的身體檢查也很難發現，當察覺到時已到了癌症晚期，因耽誤治療而影響存活率。

胰臟癌｜胰臟炎冇症狀或併發糖尿胰臟癌！4食物減風險1種降76％

胰臟是重要的消化器官。（網上圖片）

胰臟癌初期病徵不明顯，但按癌症網上資源中心資料顯示，若出現以下徵狀便要小心，有可能患上胰臟癌，應盡早求醫。

胰臟癌症狀：

1 上腹背部疼痛：上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部。

2 消化不良：食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象。

3 皮膚痕：出現黃疸、皮膚痕癢、大便呈陶土色。

4 體重短時間內銳減。

5 上腹部出現固定、堅硬的腫塊。

6 腹水。



上腹部若常出現與飲食無關的持續疼痛，並影響至背部，便要小心了。（VCG）

胰臟癌高危人士

1 65歲以上，男性。

2 吸煙者，患上胰臟癌的機會比不吸煙者高出大概2至3倍。

3 超重人士。

4 長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果。

5 糖代謝異常，如患有糖尿病。

6 長期接觸殺蟲劑、石油或染料等化學品。

7 感染幽門螺旋桿菌，感染者患上胰臟癌的機會比非感染者高出2倍。

8 患有遺傳性慢性胰臟炎，會增加胰臟癌的機會，但非常罕見。

9 患有慢性胰臟炎，常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因。

保護胰臟4大食物

按下圖看4種食物保護胰臟：

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1）牛蒡

牛蒡中含有牛蒡子苷元，能夠抑制癌細胞的生長，亦含有丹寧成分， 則能夠幫助提高免疫力及預防發炎。最後，牛蒡含有菊粉，能夠減慢血糖上升的速度，並減輕胰臟的負擔。

建議食用：每星期2至3次，每次100克牛蒡。



牛蒡含有菊粉，能夠減慢血糖上升的速度，並減輕胰臟的負擔。（資料圖片）

2）糙米

日本琉球大學研究所益崎裕章博士指，糙米有助於控制血糖，另外，糙米含有的「Y榖維素」，能保護胰臟中分泌胰島素的胰島β細胞，並減低患糖尿病風險，糙米中的膳食纖維，有抗發炎及預防癌症等作用。

建議食用：可以與白米一起烹調，每次加入25克糙米。



3）蘆筍

美國印第安納大學研究發現，常食蘆筍可降低76％患胰臟癌的風險。蘆筍含有豐富葉酸，維他命B6、維他命C、維他命E及硒質等，有防止癌細胞擴散之效。

建議食用：每星期2至3次，每次3至5條蘆筍。



4）燈籠椒

燈籠椒是含有豐富茄紅素及葉酸，茄紅素可以對抗攝胰臟癌。燈籠椒含豐富的水溶性纖維也可以降低膽固醇，保護及減低胰臟的負擔。

建議食用：每星期2至3次，每次50克燈籠椒。



燈籠椒含豐富的水溶性纖維也可以降低膽固醇，保護及減低胰臟的負擔。（資料圖片）

台灣錢政弘醫師在Facebook粉專發文表示，胰臟是再生能力很弱的器官，只要急性發炎一次就容易癌變。如有胰臟炎病史、愛吃甜食、飲酒、肥胖、糖尿病、膽結石、和高血脂患者，要做到「5招」預防胰臟癌。胰臟癌飲食｜吃甜增基因突變！預防5招多吃2類食物戒1物降50%風險

１、戒煙：戒煙可使胰臟癌風險降低30-50%。避免吸到二手煙也同樣重要。

２、避免甜食：葡萄糖會增加胰臟的Kras基因突變，誘導胰臟癌形成，日本女性胰臟癌發生率上升推測與甜食文化相關。

３、控制三酸甘油酯：高三酸甘油酯促使脂肪堆積於胰臟組織，形成「脂肪胰」，引起發炎物質（如IL-6）與游離脂肪酸直接損傷細胞DNA。控制三酸甘油酯至<150 mg/dL可降低胰臟炎復發率和胰臟癌。

４、多吃十字花科蔬菜：十字花科蔬菜有結合膽酸的能力，可幫助腸道減少膽酸回收，另外含有各種抗氧化物，可預防胰臟癌和大腸癌。

５、多吃南瓜、紅蘿蔔：β-胡蘿蔔素可減少促炎性細胞因子的產生，緩解慢性胰臟炎；同時是一種強效抗氧化劑，如果一週吃五份，如南瓜、紅蘿蔔、菠菜這類蔬菜，可減少20%胰臟癌的風險。