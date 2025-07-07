社區組織協會辦慈善音樂會供貧窮兒童表演　捐款500元可獲贈門票

香港社區組織協會（簡稱社協或SoCO）將於10月3日晚在文化中心舉行共融共鳴慈善音樂會，一方面給貧窮兒童及青少年有機會踏上舞台展才華，一方面宣揚社會共融及互助的信息。市民每捐款500元，就可以獲贈一張門劵，或可以捐款將門劵轉贈基層人士欣賞音樂。門票收益及所得的捐款將全數用作支持社協的扶貧工作。



部分當晚將表演的兒童。（SoCo提供）

社協早前舉辦音樂選拔賽，勝出的兒童將於共融共鳴扶貧慈善音樂會表演，以幫助扶貧籌款，亦藉此磨練表演經驗，及向社會展示才華。

音樂會以「共融共鳴」為題，由香港青年愛樂樂團和社協兒童中樂團、中國舞蹈團和合唱團一齊共譜《藍色多瑙河》、《閑聊波爾卡》、《好日子》、《谷中百合花》、《月亮代表我的心》、《流水》和《Sing, Sing a Joyful Song》等歌曲；音樂會亦憑歌寄意，鼓勵弱勢社群有勇氣和決心，堅強地面對人生逆境。

社協服務的近百位兒童及青年亦會於當晚參與大合唱及個別項目的演出，當中包括新來港的、有特殊學習需要的、有來自單親家庭的，亦有居於劏房的孩子，同台亦會有不同團體及學校義演。

演出詳情：

日期：10月3日（五）



時間：晚上7時30分



場地：香港文化中心音樂廳

