狄志遠質疑不公布貧窮線缺目標　孫玉菡反駁：量度健康只看BMI？

社福界立法會議員狄志遠質疑政府的扶貧工作成效，指沒有公布貧窮線是缺乏策略和目標。勞工及福利局局長孫玉菡反駁指，狄議員每次就扶貧工作都提出數個口號式講法，包括愈扶愈退步、沒策略、沒目標、沒數字，孫表明對此完全不同意，並反問：「你想量度一個人是否健康只是看BMI（身體質量指數），不看其他東西，只要BMI合格便可。」



孫強調，政府的扶貧工作已有明顯進展，預計今年底前會於太子、深水埗和馬頭角開設社區客廳，屆時全港共有九間社區客廳。他又預告劏房戶較多的尖沙咀區也有望有社區客廳。



勞工及福利局局長孫玉菡指政府的扶貧工作已取得明顯進步。（立法會直播）

新思維社福界議員狄志遠質疑政府的扶貧工作成效。（歐嘉樂攝）

政府自2021年起未有再公布貧窮線，改為「精準扶貧」，目標群組包括劏房戶、單親戶或長者戶，在今日（14日）的立法會福利事務委員會會議上，社福界議員狄志遠質疑未能有效評估貧窮人口。狄志遠稱，若他舉辦老人千歲宴，長者開開心心食飯，是有幫助的，但吃飯後可否結論是已扶貧？有社區客廳，可否便說劏房戶已經可以離開貧窮？

孫玉菡回應指，狄議員每次就扶貧工作都提出他數個口號式講法，包括愈扶愈退步、沒策略、沒目標、沒數字，他對此完全不同意，更反問量度一個人是否健康只是看BMI，不看其他東西，只要BMI合格便可？

但你想一想香港BMI有何意思？我們現時做精準扶貧，有目標群組是有何意思？例如劏房戶BMI是沒有問題，但你可以想像，他看東西不清楚、想配眼鏡，你叫我量度BMI有何用？你便給他一副眼鏡，社區客廳便是這副眼鏡。 勞工及福利局局長孫玉菡

孫玉菡稱，每個扶貧項目都有邀請學術界評估成效，經過兩年工作認為已有明顯進步。

高山道社區客廳分為上、下兩層，面積共4000多平方呎，設有共享生活空間，亦有煮食及用餐區、淋浴及洗衣設備等，計劃服務500個劏房戶。（夏家朗攝）

預告尖沙咀區也將有社區客廳

勞聯立法會議員周小松則關注多劏房戶的尖沙咀區仍未有社區客廳，詢問當局有否主動措施接觸商界？孫玉菡回應稱，他有信心當下次再跟大家公開說時，應該會有油尖旺區的社區客廳，但由於細節未簽訂，現時不方便透露，他更稱肯定有的，甚至可能不只一間。他又稱，油尖旺區劏房戶略多於深水埗，目前未有社區客廳，主要因為物色合適地方有難度。

現時已有6間社區客廳投入服務，扶貧委員會上月已落實撥款，支持太子、深水埗東以及馬頭角三個新社區客廳項目，預計年內投入服務，

新一期「共創明Teen」邀來五十多名星級導師（陳國基FB）

另外，扶助來自弱勢社群家庭中學生的共創明「Teen」計劃，截至今年2月底，第三期計劃共取錄4000名學員及3600多名友師，第三期計劃已獲得支持企業和機構提供超過500項團體活動，可容納約 2萬6千參與人次。