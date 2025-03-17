來稿｜研究在民間：重塑香港貧窮線的共識方案

作者：梁名峰



新冠疫情爆發前後，香港經歷了極大的社會和經濟環境轉變。上個月，社會正在激烈討論政府財政赤字下的預算案應何去何從。在財政赤字的背景下，社會福利發展受到影響，直接衝擊貧窮人士的福祉。如何減少財政赤字對相關群體的影響，以及尋找新的出路，確實需要社會進行深入的討論。

過去在探討貧窮人士狀況時，社會通常圍繞著2013年香港特區政府所採納的民間團體所倡議的「相對收入」貧窮線。然而，這一方法近年來受到批評，主要認為有關方法未能處理長者的「低收入但高資產」狀況，導致貧窮問題被高估。在這背景下，政府自2021年起便未再發布《香港貧窮情況報告》，並表示以「相對收入」作為指標過於簡單，不再適用於香港。

為此，香港社會保障學會早前於三月十日舉辦了一場「貧窮線」分享會，期望重新引起社會各界對貧窮線問題的關注。這次分享會邀請了狄志遠議員和林振昇議員，以及多年來以研究推動香港社會福利發展的黃於唱教授和黃洪教授，還有來自勞工界和社福界的朋友，共同討論貧窮線在當下香港的重要性。分享會的場刊收錄了樂施會的《香港貧窮狀況報告》。簡介，以及其他社福機構和學者的文章，也包括本人早前於《香港01》投稿的文章——《再思貧窮線：香港的貧窮可以這樣量度》。

民間研究的監察作用及有待解答的問題

在分享會上，狄志遠議員首先發表了他的觀點。狄議員提到，政府近年強調的精準扶貧是不夠精，也不夠準。在「不精」方面，是由於缺乏完整的策略、政策目標和成效評估；而「不準」則因為缺乏貧窮定義、扶貧對象不全面，以及缺乏貧窮研究。他指出，政府近年未再發布《香港貧窮情況報告》，導致議員在監察香港的貧窮狀況時，只能依賴民間的研究報告，如樂施會每年發布的《香港貧窮狀況報告》。狄議員還指出，民間研究比學術機構更集中在實務層面，因此更具可讀性。他鼓勵民間就貧窮議題進行更多深入研究。

接著，林振昇議員認同狄議員提到的民間研究重要性。林議員表示，雖然他認同現時政府的精準扶貧策略，認為可以直接支援有需要的人，但他也強調精確數據和指標的重要性。因此，他仍希望政府能改良貧窮線，並再次定期公布結果，以便更全面地了解香港的貧窮面貌。他指出，現行的貧窮線可能未能充分反映出社會的貧富差距，因此需要進一步改良。他希望改良後的貧窮線能夠配合堅尼系數等指標，從而更有效地分析和解決香港社會的貧富差距問題。

除了兩位議員的觀點，分享會上還有其他機構和組織提出了他們的看法。工業傷亡權益會總幹事簫倩文指出，不少家庭在經歷家中經濟支柱工傷後，往往陷入貧窮狀況，這方面需要社會各界更加關注。此外，在場亦有參加者提到，不少屬於第一標準薪級職系的基層公務員，由於收入相對較低，陷入在職貧窮的境地。還有參加者提到，分析貧窮時應應用性別視角，這樣才能更好反映基層女性的困境。最後，也有參加者指出外傭被僱主剝削的問題，呼籲社會對此予以更多關注。

分享會中就貧窮線發展的民間共識

在學者分享環節，黃洪教授表示，他不同意「扶貧」這個說法，因為貧窮是不公義的，因此貧窮應該被消滅，所以稱為「滅貧」才合適。黃教授介紹了絕對貧窮和相對貧窮的定義，並指出綜援可以理解為香港的絕對貧窮線。關鍵在於綜援的水平是否符合社會認可的最低基本生活標準，而答案顯而易見就是不能，因為直到現在仍有不少綜援家庭需要依靠食物銀行領取食物才能勉強獲得温飽。他於二十年前便與民間機構合作，透過預算標準法（即由社會人士及專家參與訂出香港家庭最基本的生活所需的一藍子服務及貨品）來檢視綜援水平。

就著政府不再公布的《香港貧窮情況報告》中所採用的方法，即按不同住戶人數的每月住戶收入中位數50%來釐訂的相對收入貧窮線，並以政策介入前的住戶收入進行計算。黃教授認為，按不同住戶人數去界定貧窮線，會不利於長者分享經濟發展的果實，因為一和二人家庭多以長者為主，這樣會導致貧窮線水平偏低。

至於黃於唱教授，他則介紹了一個由樂施會研究團隊委託並與他和邱達民教授合作完成的研究《香港「精準扶貧」之路：貧窮線變與不變》。這個研究使用隨機抽樣的方法搜集了2,000個家庭的收入、開支、資產、匱乏狀況和自我觀感等的數據，得出一套短期和長遠的貧窮線設計方案，以回應政府和社會部分人士對貧窮線的批評。

在短期方案中，研究團隊建議將非長者住戶和長者住戶拆開分析。簡單來說，非長者住戶沿用政府過去的方案，即保留六條貧窮線，而長者住戶則只保留一條貧窮線，並採用OECD的修正等值尺度，即在每個家庭中，第一個成年人為1.0，第二個成年人則只乘以0.5，而每名14歲以下的兒童則為0.3。除此之外，有關方法除計及長者住戶的市場收入和福利金外，也會將長者住戶的資產年金化（假設他們的資產都用作買年金，估算每個月能獲得的收入）。採用這個方法，2023年的非長者住戶政策介入前的貧窮率為17.8%，而政策介入後則為14.2%。

表格一：短期方案

除了短期方案，研究團隊還提出了長遠方案。短期方案希望以最簡單的方法回應政府的顧慮，即將長者住戶分開處理，並計及他們的資產。不過，長遠而言，研究團隊希望可以將貧窮線作進一步改良，即不用再分柝兩個組別，均採用一條貧窮線，並參照OECD的修正等值尺度，以住戶可支配收入中位數50%劃界（政府的貧窮線只計現金收入，未有考慮開支）。除了收入外，如短期方案，長者住戶除收入外，也會將其資產年金化，以回應有關批評。

表格二：長遠方案

在分享會中，對上述方案的討論引起了廣泛的共鳴。黃洪教授和在座參與者都表示讚同，因為有關方法能徹底簡單所謂高估長者貧窮的問題。不過，狄議員則提醒，雖然他原則上同意上述方案，但若要進一步推廣有關方法，則要考慮是否過於複雜。研究團隊則表示會盡量使用更簡單的語言作推廣。

後記

在任何社會中，民間研究都是推動社會進步的重要動力。然而，進行嚴格和創新的研究需要具備專業的知識和技能，這樣才能有效分析社會問題並提出切實的解決方案。目前，香港的民間研究面臨資源匱乏的挑戰，這使得吸引和培養優秀的民間研究員變得更加困難。儘管如此，我仍然鼓勵在這一領域奮鬥的同路人繼續努力。而對於有志從事社會研究的人，應該相信高質量的研究能帶來改變，而這需要他們掌握扎實的研究方法。研究並沒有太多類別之分，唯有高質與否的區別，這項工作絕不是大專院校的專利。

作者梁名峰是社會學哲學博士，擁有多年政策研究及社會影響力評估的經驗。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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