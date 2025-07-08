北環綫主線及皇崗支線合併同一項目　港鐵：不遲於2034年開通

【港鐵／北環綫／皇崗口岸】港鐵今日（8日）公布，與政府就北環綫的第一部份簽訂項目協議，將負責完成主綫的大部份車站、隧道及相關設施等，目標不遲於2034年同步開通北環綫主綫及支綫。惟餘下各個車站則留待第二部份項目協議一併處理。



根據協議內容指出，現階段無規定港鐵擁有營運及維修北環綫的義務，並准許港鐵採用「鐵路加物業」發展模式，在10幅發展用地進商住項目以取得資金。



港鐵公布與政府就北環綫的第一部分簽訂項目協議。（資料圖片）

北環綫支綫將會直接聯通深港兩地，直達皇崗口岸站。圖為新皇崗口岸的概念圖。（Aedas圖片）

北環綫綫及支綫不遲於2034年同步開通

港鐵今日公布，已與政府簽訂北環綫（第一部份）項目協議，確立北環綫主綫項目部份融資及建造安排，同時啟動支綫的詳細規劃及設計。

港鐵指，目標不遲於2034年同步開通主綫及支綫。北環綫主綫包括古洞及錦上路兩個終點及轉綫站，分別接駁東鐵綫及屯馬綫，並在新田、牛潭尾及凹頭設置中途站。

北環綫第一部份項目協議。（資料圖片）

北環綫支綫經新田站接駁主綫 終點站為皇崗口岸

皇崗口岸重建工程預計年底基本完成，最快明年投入使用。北環綫支綫經新田站接駁主綫，並經洲頭及河套站連接至皇崗口岸。兩綫都共用牛潭尾車廠及鐵路綫，整合為單一項目。

北環綫第二部份項目協議。（資料圖片）

項目協議准港鐵以鐵路加物業取得資金

由於支綫的法定程序處於早期階段，港鐵採取創新方法，將項目分為兩部份施工。首先北環綫（第一部份）項目協議的建造工程，將採用「鐵路加物業」發展模式取得資金。港鐵將適時有序地發展相關物業項目。

北環綫支綫各車站等工程 待第二部份協議處理

至於於主綫餘下的部份工程，包括需要與支綫無縫整合的車廠，主綫下的新田及牛潭尾站，以及支綫各個車站，則留待 （第二部分）項目協議一併處理。

牛潭尾（港鐵網站圖片）

現階段協議無規定港鐵擁有營運及維修北環綫的義務

根據北環綫（第一部份）項目協議內容，港鐵預計隧道路段將在2032前竣工，而北環綫錦上路站、凹頭站及古洞站，將在2033年前竣工。

協議涵蓋北環綫主綫的部分設計及建造，以及支綫的詳細規劃及設計，港鐵需完成北環綫（第一部份）工程，並不遲於2034年通車。但現階段協議無規定港鐵擁有營運及維修北環綫的義務。

北環線走線。（港鐵網站圖片）

若北環綫工程延期落成 港鐵需撥出若干金額改善地鐵網絡

若北環綫（第一部份）工程延期落成，港鐵須從地鐵賺取的收入中撥出若干金額，為地鐵的網絡改善工程提供資金。

若無簽訂進一步協議 港鐵仍獲准在10幅發展商住項目

北環綫（第一部分）擬議發展用地的10幅特定用地約26公頃，用途為住宅及商業。即使最終並無簽訂進一步協議，港鐵仍將獲准在該發展用地，進行商業及住宅物業發展項目，從而增加財務回報，取得相當的商業回報率。