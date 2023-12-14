北環綫｜環評報告揭工程將損約3.23公頃濕地　只有約1公頃須補償

港鐵北環綫項目預計2025年動工，目標2034年竣工，接駁未來東鐵綫古洞站至及屯馬綫錦上路站，並設三個中途站。港鐵早前提交環評報告，提及料項目施工階段及營運階段將對合共3.23公頃濕地造成影響，包括河道、沼澤或蘆葦、池塘等。不過，報告稱預料只需補償約1公頃濕地面積，港鐵已識別約1.9公頃位置作為潛在補償濕地。



北環線走線。（港鐵網站圖片）

根據現時北環綫計劃，將在新界北興建一條長約10.7公里的鐵路，連接未來東鐵綫古洞站至及屯馬綫錦上路站，並設凹頭、牛潭尾及新田三個中途站。鐵路落成後，繁忙時間來往元朗或錦上路，及古洞之間路面車程，會由現時60至80分鐘縮短至12分鐘。工程料2025年動工2034年竣工。

包括河道、沼澤或蘆葦、池塘及濕農地受影響

港鐵日前按例提交環評報告，根據報告所指，預料北環綫在施工階段，將直接影響2.97公頃濕地，營運階段也會影響0.26公頃濕地，即合共對3.23公頃濕地造成影響，包括河道、沼澤或蘆葦、池塘及濕農地等。

北環綫環評報告料項目施工階段及營運階段將對合共3.23公頃濕地造成影響，但只需補償約1公頃濕地面積。（環評報告）

不過，報告預料項目只需要在施工階段補償約1.02公頃濕地，並在營運階段補償0.13公頃濕地；其餘受影響濕地，因被評估為生態價值較低，或低至中等，不需作補償。

古洞站設計模擬圖

港鐵已識別約1.9公頃區域作潛在濕地補償

據報告透露，港鐵已在Park Yoho第2及3期附近識別了約1.9公頃位置，作為潛在的濕地補償區域。據報告，該1.9公頃潛在補償濕地由三個生態環境造成，包括0.1公頃的沼澤或蘆葦、1.25公頃池塘用作水產養殖、防洪再景觀，以及0.58公頃作村莊或果園。

報告亦提及施工階段會對附近活躍漁塘及閒置魚塘分別造成0.71公頃及0.23公頃的短期損失，對一個廢棄魚塘則造成0.13公頃長期損失及0.61公頃的短期損失，形容相關損失屬「Minor（細小）」及「Negligible（微不足道）」。

古洞站設計模擬圖

處壆圍公立學校課室蝙蝠棲息地亦受影響

另外，報告指工程會對於壆圍公立學校一間課室內的蝙蝠棲息地造成影響，將採取各種緩解措施，包括妥善計劃建造工程、於拆除課室工作開始前進行蝙蝠視察、安裝蝙蝠隔離裝置以及提供蝙蝠棲所，以避免和儘量減少對蝙蝠之潛在直接影響。

牛潭尾（港鐵網站圖片）

設置臨時隔音屏用優質設備緩噪音問題

為緩解噪音問題，工程將使用優質機動設備、設置臨時隔音屏障及隔音罩、使用較寧靜的施工方法，例如採用隧道鑽挖機、大直徑螺旋鑽孔樁、「組裝合成」建築法、「可供製造及裝配的設計」、靜壓植樁法和橡膠頭震動機等；也會用更環保的「組裝合成」建築法和「可供製造及裝配的設計」建造車站和附屬建築物，以減少現場因鋪設混凝土及相關工序所引起的噪音、塵埃和水質影響，並減少廢物產生。