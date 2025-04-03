錦上路跳蚤市場17年歷史　料10月遷出建北環綫　檔主：無不散筵席

【周末好去處／文青打卡／市集】位於錦上路港鐵站旁的錦上路跳蚤市場迄立17載，每逢周末及公眾假期開放，管理公司曾言要「打造新一代旅遊購物景點」、「再創零售業神話」。跳蚤市場設有160個檔口，月租2,200元吸引市民進駐做小本生意，賣衣飾、手作品、香薰、懷舊糖果、巴士站牌等。跳蚤市場連同附近的錦田紅磚屋及壁畫村，成為旅遊達人口中的「文青好去處」。



錦上路跳蚤市場屬於未來北環綫的建造範圍，檔主陸續接獲通知要今年10月撤走。港鐵回覆查詢表示會視乎實際項目進度而作出跟進，未有提及遷出限期。檔主豁然地說「天下無不散之筵席」，擺檔旨在與其他檔主、街坊和客人交流，重拾社區的聯繫。有檔主憶述疫情期間市集非常熱鬧，不時有旅行團到訪，隨着復常通關加上市集宣傳不足，人流大打折扣，不少檔口退租。



坐落於港鐵範圍的錦上路跳蚤市場迄立17年，陸續有商戶接通知指需於今年10月撤走，土地將改為發展北環線。（任葆穎攝）

跳蚤市場內為不少是夜冷鋪，其中一個檔口售賣舊式巴士路牌、巴士設施及交通告示牌等。（任葆穎攝）

錦上路跳蚤市場有店舖出售香港懷舊食品龍鬚糖、麥芽糖、兒時玩意吹波膠、彈彈波等。（任葆穎攝）

主打港式懷舊物品 有售「退役」路牌及巴士牌

跳蚤市場位於港鐵錦上路站B及C出口旁，自2008年起逢周末及公眾假期、朝十晚八開門。市場佔地五萬平方呎，場內共設160個日式組合屋檔位。有店舖出售香港懷舊食品龍鬚糖、麥芽糖、兒時玩意吹波膠、彈彈波。市集亦有不少夜冷舖，賣茶杯、電器，甚至有「退役」的路牌、巴士牌等，成為巴士迷的尋寶小天地。

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僅六成檔口營業 周六早上人流不多

記者上周（3月29日）早上到訪市集，場內共設160個日式組合屋檔位，僅六成檔口開門營業。部份檔口貼上出租單張，標榜「打造新一代旅遊購物景點」、「再創零售業神話」等。檔位以短期租約、每月2,200元的形式放租，由卓恆國際企業有限公司管理。

坐落於港鐵範圍的錦上路跳蚤市場迄立17年，陸續有商戶接通知指需於今年10月撤走，土地將改為發展北環線。（任葆穎攝）

員工稱10月前需搬走 嘆疫情比現在熱鬧

Neverland Workshop在跳蚤市場擺檔十多年，員工廖女士向遊人介紹各款手工布袋，每一個都由她及其他店員用衣車縫製。去年接獲通知指要今年3至4月搬走，後來「死線」延至9至10月。

廖女士說一直有心理準備知道跳蚤市場會消失，但還是感到戚戚然。她憶述以前市場經常水洩不通，偶爾有旅行團到訪，疫情期間更是十分熱鬧。她說：「香港比較少呢啲地方…… 啲人可能唔想去商場行，就過嚟吸下新鮮空氣。」她認為疫情後愈來愈多港人北上消費，加上市場的宣傳及活動不足，以致人流減少，檔口也逐漸倒閉。

被問會否感到不捨，Neverland Workshop員工廖女士說：「天下無不散之延席。」（任葆穎攝）

租金便宜易回本 紮根十多年全因街坊情意結

人流漸減，幸好每月租金由2008年至今，只是加了200元，現時月租2,200元，容易回本。

不過有冇生意都冇壓力……一個月要俾8日租，每日都係200幾蚊租啫，行街都洗咗200幾啦。（呢啲產品係）我自己車嘅嘢，我最多蝕咗時間去做。 Neverland Workshop員工廖女士

讓廖女士紥根在此的不是生意，而是累積逾十載的情意結—— 有客人專程從其他地方遠道而來；看似陌生的中學生叫她「阿姨」，原來是10多年前經常流連市場的孩童……種種回憶令她念茲在茲。

望政府保留跳蚤市場特色 未有結業後打算

正因生意淡靜，廖女士反而與其他檔主變熟，笑言「有時我哋返嚟都當係交際吓」，希望政府保留跳蚤市場的特色。她已經退休，暫時未有結業後的打算。會否不捨？她說：「天下無不散之筵席！」

有啲人住係元朗，都唔知道有呢度（跳蚤市場），我話十幾年喎咁都唔知？搞錯呀……其後我個禮拜都聽到呢啲說話！…… 大商場好多嘢都差唔多， 好多大牌子嘅衫，我呢個年齡層就少行啲，行跳蚤市場可能適合啲。 Neverland Workshop員工廖女士

賣身心靈產品的Bloom Bloom Mart員工李小姐說，不少檔口已陸續退組，「呢啲場愈嚟愈少，係附近行開嘅人可能會覺得可惜。」（任葆穎攝）

店員稱近年宣傳減 嘆類似市場愈來愈少

另一檔Bloom Bloom Mart標榜賣「身心靈」產品如花浴油、秘魯聖木等。員工李小姐說店舖以經營網店為主，在市場擺檔是希望吸納住在屯門、天水圍及元朗的新客人，生意尚可接受。她指不少檔口售賣的服飾相近，加上經營飲食店有較多牌照限制故認為結業「未至於好可惜」。

她憶述以往不少人因紅磚屋市集等慕名到訪錦上路，但近年宣傳減少，人流亦較疫情時少。雖然偶爾有旅行團到訪，但大部份遊客是長者，甚少購買該店產品。不過近日人流略增，料因可能市民得悉跳蚤市場10月結業，「呢啲場愈嚟愈少，係附近行開嘅人可能會覺得可惜」。

北環線錦上路站料2034年竣工 港鐵：視乎進度跟進

港鐵回覆查詢表示，該跳蚤市場目前仍在營運中，由於該用地屬未來北環綫的建造範圍，會視乎實際項目進度而作出跟進，未有提及檔主是否要遷出。

翻查政府刊憲文件，現有跳蚤市場列入北環線錦上路站的方案界線內，當中四分一面積為擬採用明挖回填法興建的鐵路設施或地下隧道。根據港鐵網頁，該站工程預計2034年竣工，屆時錦上路站將設有三層，底層為新的北環綫地底月台，車站大堂及車站出入口則設於地面，一樓則為現有屯馬綫架空月台。

現有的跳蚤市場列入北環線錦上路站的方案界線內，當中四分一面積為擬採用明挖回填法興建的鐵路設施或地下隧道。（政府刊憲文件）

2015年有市民提出重置跳蚤市場 未有下文

綜合政府資料，錦上路跳蚤市場是港鐵經營的私營墟市，並非由康文署管理，2007年至2016年期間屬「鐵路」地帶，獲批准作跳蚤市場的臨時用途。2015年政府將土地改劃為「其他指定用途」註明「鐵路車站及公共交通交匯處暨商業／住宅發展」地帶，據城規會會議紀錄顯示有市民關注或會失去跳蚤市場，希望當局考慮重置，最終該改劃申請獲批。

▼ 錦田紅磚屋及壁畫村 ▼

