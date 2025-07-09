自僱男涉報假案稱啟德體育園等有炸彈　案押後至7.29再提訊

自僱男涉透過電郵及致電報案中心等，向警方發放虛假訊息，包括聲稱中央駐港機構和啟德體育園五月天有炸彈等，早前被警方國安處拘捕，並被控炸彈嚇詐行為罪，案件今午(9日)在西九龍裁判法院再訊，署理主任裁判官鄭念慈應控方申請，將案件押後至7月29日，以待警方進一步調查。



被告張可佳（35 歲，自僱人士）被控4項《公安條例》下的炸彈嚇詐行為罪，指他於 2025 年5月10日，在香港將明知虛假的消息，向警方公眾電郵發送訊息，意圖令警方相信一個中央駐港機構，或其附近放有炸彈。另3罪指他於同月13日，分別向兩名警察通訊員 ，傳達明知虛假的訊息，意圖令警方相信啟德主場館或放有炸彈，或放有會爆炸或著火的物品。

案件編號：WKCC90037/2025