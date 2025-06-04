涉訛稱會引爆啟德體育園等地點的炸彈 自僱男被拒保釋7.29再訊
撰文：安梓寧
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自僱男涉透過電話及電郵等，向警方發放虛假訊息，包括聲稱會引爆中央駐港機構和啟德體育園的炸彈等，早前被警方國安處拘捕，並被控炸彈嚇詐行為罪，案件今午(4日)在觀塘法院提堂。被告暫時毋須答辯，署理主任裁判官梁嘉琪把案押後至7月29日在西九龍法院再訊，以待警方作進一步調查。被告申請保釋被拒，他將於 6 月 12 日進行保釋覆核。
被告被控公安條例下的控罪
被告張可佳，35 歲，報稱自僱人士，被控4項《公安條例》下的炸彈嚇詐行為罪，指他於 2025 年5月10日，在香港將明知虛假的消息，向警方公眾電郵發送訊息，意圖令警方相信一個中央駐港機構，或其附近放有炸彈。另3罪指他於同月13日，分別向警察通訊員 82186 和 77852 ，傳達明知虛假的訊息，意圖令警方相信啟德主場館或放有炸彈，或放有會爆炸或著火的物品。
最高可被判罰款15萬元
被告被控罪名在《公安條例》之下，若循公訴程序定罪，最高可罰款15萬和監禁5年；若循簡易程序定罪，最高可罰款5 萬元及監禁3年。
控方要求案件押後，以待警方進一步調查被告的手機，車上的錄影系統，是否有與案相關的內容，以及檢查其社交媒體，有否涉及其他罪行的言論。
案件編號：KTCC1041/2025
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