明愛白英奇專業學校擬加入聖方濟各大學　新生將獲方大畢業證書

聖方濟各大學宣布，明愛白英奇專業學校將成為「方大成員」。校方表示，已向香港學術及職業資歷評審局提交申請 ，申請獲批後，白英奇現有課程將繼續開辦，畢業生所獲的資歷認證不變。今年9月入學的白英奇學生，畢業證書將會由聖方濟各大學發出。



聖方濟各大學宣布，明愛白英奇專業學校將成為「方大成員」。（資料圖片）

白英奇三學系「調配」至方大學院旗下

聖方濟各大學表示，明愛白英奇專業學校將成為「方大成員」，設計學系及通識教育系將繼續保留作為白英奇轄下的教學部門。

至於白英奇原有的商業及款待管理學系、健康科學系及社會科學系將分別調配至方大轄下的商業及款待管理學院、健康科學院及社會科學院。

方大強調，白英奇現有的12個副學位、高級文憑、文憑及專業文憑課程將繼續開辦，畢業生所獲的資歷認證亦不變，畢業證書將會由方大發出。

稱安排白英右加入方大 早於升格後構思

方大指，白英奇「成為方大成員」的構思早於2012年，當時方大、即前明愛專上學院的前身，獲批將軍澳調景嶺校舍用地而建立。

白英奇主要提供文憑、副學士及高級文憑課程，畢業生可依循兩校的直通升學計劃，升讀方大相關的學位課程。方大稱，於去年1月正名為聖方濟各大學，並於同年11月成為應用科學大學後，積極籌備將白英奇加入方大，為年輕人提供更靈活及多元的升學階梯。