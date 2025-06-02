數碼港與聖方濟各大學簽署合作備忘錄　推動產學研用加速成果轉化

數碼港與聖方濟各大學（方大）於上周四（29日）簽署合作備忘錄，正式建立合作框架， 專注於提升人工智能、區塊鏈、Web 3.0及新興技術，並透過創新科技實務經驗，支持青年發展及職涯開拓，同時透過學術界與創科業界聯動，結合研究和實踐，促進科研成果的應用，推動技術進步和培養創業精神。



數碼港與方大正式建立合作框架， 專注於提升人工智能、區塊鏈、Web 3.0及新興技術， 並透過創新科技實務經驗，支持青年發展及職涯開拓，攜手建構一個充滿活力的人才發展 生態系統。(方大提供圖片)

合作備忘錄在數碼港行政總裁鄭松岩博士與方大署理校長盧鐵榮教授見證下，由數碼港首席公眾使命官陳思源與方大任白慈善基金電子計算及信息科學院院長陳慶鴻教授簽署。

根據備忘錄，數碼港與方大的合作領域包括人工智能、區塊鏈和Web 3.0發展。透過研討、培訓計劃和產業項目合作，為方大學生提供相關技術和指導，激發知識交流，協助創新方案落實，亦會舉辦活動以匯聚研究人員、學生和業界專家，共同推進香港的人工智能產業發展。

創業支持方面，數碼港會透過其初創網絡，與方大分享創業知識與成功經驗，支持學生積極參與數碼港的創業計劃及合作項目，利用數碼港平台實現創科夢，以及運用數碼港創科網絡資源與配套設施，支持方大人才培育及發展活動，並致力孕育香港青年創科人才。

數碼港行政總裁鄭松岩博士表示，青年是國家和香港的未來，數碼港作為香港數碼科技 樞紐及創業培育基地，一直致力培育創科人才，激發年輕人的創新和創業精神。(方大提供圖片)

鄭松岩表示，青年是國家和香港的未來，數碼港作為香港數碼科技樞紐及創業培育基地，一直致力培育創科人才，激發年輕人的創新和創業精神。數碼港很高興與方大合作，促進學術界與創科業界緊密聯繫，將科研成果轉化落地。他又說，是次合作將進一步推動「產學研用」深度協作，完善創科生態圈，助力香港實踐國際創科中心的願景。

方大署理校長盧鐵榮教授表示，聖方濟各大學作為應用科學大學，致力在應用研究、創 新，以及知識轉移各方面與不同持分者交流與合作。

盧鐵榮表示，聖方濟各大學作為應用科學大學，致力在應用研究、創新，以及知識轉移各方面與不同持分者交流與合作。他說，是次合作為方大師生提供了寶貴的產業交流和實踐機會，同時促進研究成果的應用，加快應用創新技術的步伐。方大將與數碼港共同努力，深化產學研合作，為初創企業提供更多發展空間，以及培育更多具備創新精神的人才，將香港發展為國際創科中心。