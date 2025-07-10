警司陳建愉涉非禮女下屬　證人Y目擊摸臉事件　被告稱當事主是妹

警司陳建愉涉酒吧非禮及警署襲擊女下屬案，今午（10日）在粉嶺裁判法院續審，控方傳召X的下屬Y作供，Y稱曾目睹被告摸X的面頰，因而感到憤怒。其後她就事件約見被告及女總警司，被告在會面中承認曾經摸X的臉，又稱只是當X是妹妹，Y稱她有在會上斥責被告，被告之後稱願就事件向X道歉。



證人Y在1995年加入警隊

控方續傳召X的女下屬Y作供，Y在1995年加入警隊，是X的下屬。Y作供指，她與X的溝通密切，二人亦相當合拍。在熟稔後，有時工作後會一起吃飯。

被告陳建愉否認非禮及普通襲擊女下屬。(朱棨新攝)

Y稱聞X被非禮的事感愕然

Y稱她看到被告陳建愉(42歲)與X說話後，遂跟X說覺得被告「好nice」，惟X當下臉色一沉，又跟Y說：「唔係你哋睇咁好。」Y續向X追問，X起初只告知Y被告的觸碰令她感到不適，其後再把被告非禮她的事件告知Y。Y稱她當刻感到愕然，但X的情緒已很激動，故她沒有再追問。

目睹被告用手指掃X臉頰2至3下

Y續指，她曾目睹被告摸X的臉頰，當時她們在警署，Y先是見X甩開被告，惟沒有看到被告有任何動作，其後她看到被告用手指掃了X的臉頰2至3下，X有用力推開。Y稱，她當刻感到憤怒，覺得被告在眾目睽睽之下，作出這種行為，令X感到不適。

被告稱當X是妹妹

其後她要求約見被告及女總警司，並把事件當面告知二人，更要求被告不要再騷擾X，不要再摸X的臉頰及買咖啡，因為這些行為都令X感到很困擾。Y稱，這次會面中，被告承認有摸X的臉，並稱只是當X是妹妹。Y即斥責被告，被告回應說很感謝Y把事件告知，他願意與X道歉。在事件中，女總警司亦有告訴被告其行為不當。

被告陳建愉（42歲，警司）被控於2024年5月14日與5月15日之間，在旺角太平道3號1樓La La Bar非禮女子X；於2024年8至11月，在青衣警署3度襲擊女子X。

案件編號：FLCC308/2025