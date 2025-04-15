警司陸振中脫非禮罪　官指向下屬送手機越界　事主反應不似遭性侵

警司陸振中被指在兩次飯局中，非禮及襲擊3名男女下屬，暫委法官勞潔儀經審訊後，只裁定陸危駕及其中一項襲擊罪成，對於事主X指被告3次在殘廁3次要她口交的非禮罪，全部罪名不成立。勞官在裁決指，陸作為上司向X送手機等行為，明顯超越上司下屬的界線，亦可見他對X有愛慕及追求意圖。然而X對3次非禮描述均大致相同，且她當晚的行為和反應，亦不似曾受性侵犯，或甚令陸也認為他同意其行為，故裁定3項非禮罪全部不成立。



勞官把案押後至7月3日判刑，並准被告繼續保釋，但亦提醒他案件很大機會會判即是監禁，只是未有還柙被告的逼切性。



3項非禮罪全部不成立

被告陸振中（45歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、一項危險、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。其中指他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間 3度非禮女子X的罪名，全部不成立；另指他在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯的指控，則只有危險駕駛，及襲擊賴的罪名成立。

警司陸振中自辯時曾稱，認為因他是空降，故下屬都不聽其命。(陳蓉攝)

督察蔡文浩稱阻止被告陸振中駕車時被咬傷中指，法官裁定被告的一項襲擊罪成。

被告受酒精影響下仍駕駛

就危險駕駛的控罪而言，勞官在裁決理由中指出，被告當時受相當程度的酒精影響，錯誤地以為自己適合駕駛，惟從被告當時的駕駛方式可見，他曾逆線行車，隨時會與迎面而來的車輛碰撞，亦沒有留意到附近的警告標誌，當時坐在副駕駛的賴文顯亦作供指有感受到車身有被輕微碰撞，故勞不同意辯方所指，被告的行為只屬不小心駕駛。勞官續指，被告明知自己的身體狀況，亦沒有停止其駕駛行為，故裁定被告危險駕駛罪成。

不能排除部份傷勢是互相觸碰造成

就被告被控意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，勞官認為，賴曾試圖從被告的副駕駛座阻止他駕駛，他與被告必然有身體觸碰，賴、蔡和被告三人糾纏約10分鐘，賴曾拍打其車身，不排除其傷勢是互相碰撞時造成。

咬傷賴手指只裁定襲擊罪成

至於稱遭被告咬傷中指的督察蔡文浩，他能清楚指出被告施襲的經過，其醫療報告亦支持他手指的傷勢，但他未能說清他事後患有創傷後壓力症是懷疑患症，還是經已確診，單憑其嘴唇及手指上的傷，未構成嚴重傷害，故只裁定被告襲擊致造成蔡身體傷害罪成。

送手機超越上司下屬界線

對於被告被指非禮及襲擊女事主X的指控，勞官指被告在執行警務時與異性單獨相處、順路接送同事或陪她去廁所等，行為並無不妥，惟被告送手機等行為，明顯超越上司下屬的界線，可見他對X有愛慕及追求的意圖。當X在女廁時，被告多次打開男廁旁的門，反映他想找空間與X獨處，不接納被告說當時只是在八卦的說法。當晚X曾進入殘廁3次，被告稱只在走廊等待及閱讀訊息。根據閉路電視畫面，被告約等待了X近30分鐘，此行為明顯不合理。

被告陸振中被指與同僚於聯和墟食肆晚飯時非禮女事主X，經審訊裁定3項非禮罪均不成立。（資料圖片）

X無衣衫不整面容亦無異樣

勞官亦指出，X在對不同對象傾訴的情緒分別很大，如她對男朋友傾訴時很激動，其胞弟作供時則沒有特別提及X的反應，勞官稱對此感到疑惑。此外，X當日沒有衣衫不整，亦沒有慌張，其面容亦沒有異樣，更沒有刻意與被告保持距離，X甚至有用手攬被告的腰。勞官質疑，若被告曾經侵犯X，X應會想避開被告，及對他的靠近感到害怕，寧願跌倒在地上也不願要被告攙扶，惟X的神情無異樣，難以令其他人知道X需要援助。

X有機會離開仍選擇留在現場

勞官續指，若X在殘廁曾被被告3次侵犯，事後應會叫蔡或賴等人陪同她到洗手間，X亦可以選擇先行離開，其男朋友致電她或眾人轉枱時，亦是正好的時機，惟X沒有選擇離開。勞官認為，X曾作供指兩次聚會她都不想出席，但相片中的X面露笑容，與蔡的互動亦顯示她十分開心，沒有證據顯示她不想喝酒。

停車場事件中X主動登上副駕座

勞官稱，在眾人離開熟食檔時，X明明可以致電叫他人陪被告，但X的行為與其說法矛盾。在停車場事件中，X的行為明顯比蔡和賴更積極，甚至主動登上被告的副駕駛座。勞官質疑，X是否真的只是不希望被告酒後駕駛會影響他人。

若被侵犯3次應對各事件有獨立記憶

勞官質疑，X作供指被告每次侵犯她的行為相似，均是從下到上摸，然後脫下她的褲子，此說法明顯不合理。X亦無法說出被告侵犯她的行為有何不同，勞官質疑，若然性侵事件確有發生，X應會有獨立的記憶，被告第3次侵犯她後，X更應會有抵抗的行為，質疑X的說法不合理。此外，X指出不想其他人知道其家庭背景及歷史，但被告卻清楚知道這些資訊，勞官質疑，X到底是當被告是性侵者，還是可信的朋友。

有男警在場X卻主動攙扶被告

勞官續指，X明顯知道她上前攙扶被告的過程中，二人必然會有身體接觸，在場亦有多名男性警長，X可以找他們幫忙攙扶被告，在這種情況下，性侵受害人必然會刻意避開，惟X把身體橫跨在被告的胸前，很貼近被告，X解釋指只是想搖醒被告，勞官指，搖醒被告並不需要此動作。

X的行為或令被告認為她同意

此外，X曾作供指當時沒有勇氣反抗，勞官指，X的反應很可能會被被告理解為同意，故裁定被告的3項猥褻侵犯罪均不成立。

X稱被捏腰但腰部無傷勢

就被告被控的1項普通襲擊罪，即襲擊X的指控而言，勞官認為X指被告襲擊她的指控並不清晰，X曾稱被告大力捏她的腰，但醫生的報告未有指出X的腰有傷。被告當時認為他受3人襲擊，非有意圖或妄顧其行為會對X造成傷害，且各名控方證人的版本都不同，X的傷勢也可以是互相糾纏時造成，被告當時是真誠地相信他能合法駕駛，其行為是屬於正當防禦，並未有超越合理武力的界線，因此控方未能成功舉證，裁定被告針對X的普通襲擊罪不成立。

就襲擊督察賴文顯的襲擊罪，勞官認為賴在與X拉扯時亦可以造成傷勢，故不接納賴的傷勢均由被告造成，故亦裁定該項襲擊致造成身體傷害罪不成立。

案件編號：DCCC137/2024