警司陳建愉涉非禮　被質疑誇大其詞　女事主哭稱：對得住天地良心

警司陳建愉涉酒吧非禮及警署普通襲擊一名女同事案續審，女事主X今(10日)繼續在粉嶺法院作供，她提及有次她為被告斟茶，被告用手指從其手腕掃至其手踭，令她感到相當冒犯，及至有其他同事進入房間才停手。她又指被告曾把一篇有關一名高級警司涉非禮的新聞轉發給她，她看後更加擔心若投訴會被人知其身份。辯方質疑被告可能意外觸碰，並認為事主在誇大其詞，事主X突激動痛哭稱：「我對得住天地良心，我只係講出事實，冇即時投訴唔代表佢冇做過。」



被告陳建愉。（陳曉欣攝）

斟茶被掃手踭

X憶述，在2024年8月左右，她如常去開會，當時只有被告陳建愉(42歲)和她在場，她照常斟茶，當她拿着茶壺站在被告左邊時，被告突然用右手手指，從她的右手手腕一直掃落手踭，維持1-2秒。很快有其他人到場，她覺得未到要攤牌的地步，故沒有言語上表達不滿，但X稱：「肌膚之親嗰下係好核突。」又稱她當刻即拿攞茶壺回自己位。X同意當時沒有只停被告，被告亦因她行開而停止，但她仍覺得非常冒犯和愕然，事後亦有告知同事Y。

同事Y向女總警司提及事件

X續指出，在2024年10月31日，警署一名女總警司要離開警署數月，她與Y約該女總警司一起吃飯，Y問及二人的表現，總警司表示有擔憂，並稱已安排被告協助及監督，惟Y要求不要找被告，並指被告有問題，更把X身上發生的事告知女總警司。

女警司勸X舉報

X稱她當時有哭，女警司追問是否真有其事，勸她應該舉報，因此行為有機會是性騷擾或涉其他罪行，又指現時已有保密機制，可以保密調查行動，惟X仍擔心個人資料會被披露，故仍表示不想舉報。

收到被告所發有關警司非禮下屬新聞

X又指，被告在約11月左右，曾向她發送一篇有關高級警司非禮女下屬的新聞，令她非常擔心會被人知道她的身份。

指被告在女廁外想碰其臉

X指，在2024年11月7日，她與女總警司去開會途中，她在廁所門外等待女總警司，惟被告的辦公室正好在女廁旁，被告便從房微笑着行向她，更伸手想碰其臉，X即叫被告走開，又指女總警司快到達，被告便走向茶水間。

覺無法阻止被告行為而情緒低落

X稱她後來覺得這些事均真有其事，為何不敢舉報，且11月7日的事後，她覺得無法阻止被告的行為，感到情緒較低落，便於同月13日向警隊的誠信審核行動小組（IAAG）舉報 。

若變刑事案或全部人要落口供

辯方問X被告在酒吧把手其大腿時，她是否曾望著被告表示不高興，X同意並稱她亦有推開被告，但感覺到被告有用力頂住，感覺被告像與她鬥力，重申因怕尷尬及不想與被告對抗。X又稱她知道若有刑事案發生，所有在場的人都或需落口供，她不想麻煩到別人，故沒有投訴。

辯方質疑為何X不借故離開

X又指，被告曾用雙手按其大脾，再與其他女同事說話，她緊張得整晚都沒去洗手間。辯方質疑X為何借故去廁所避開被告，X稱她不想越過被告，亦不覺在場的人可幫她。辯方質疑，X是否覺得被告會在眾人面前非禮她，X稱：「唔係覺，係佢已經做咗。」

強調無即時投訴不代表被告無做

辯方質疑X誇大事件，X突然情緒激動稱：「無誇大，佢每一次觸碰我到宜家每一刻，感受一直好清晰⋯我對得住天地良心，我只係講出事實，冇即時投訴唔代表佢冇做過。」

辯方質疑觸碰是意外

辯方續指，被告對X有觸碰，可能只是意外，惟X指出，若只是意外，不會令人感到壓力，重申她沒有投訴非因不肯定，並稱她當時的感受已足以令她覺得被告在非禮她。

被告陳建愉（42歲，警司）被控於2024年5月14日與5月15日之間，在旺角太平道3號1樓La La Bar非禮女子X；於2024年8至11月，在青衣警署3度襲擊女子X。

案件編號：FLCC308/2025