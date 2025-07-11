港鐵7.13設半價乘車感謝日　包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲過境車

港鐵將軍澳綫今年5月因電力供應受阻停駛逾5小時，連同東鐵綫早前工程車事故，港鐵須安排一日「半價乘車日」。港鐵公司將於周日（13日）安排半價乘車「感謝日」，乘客當天使用八達通乘搭港鐵重鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以車票二維碼乘搭重鐵車程，均可享車費半價優惠。



半價優惠包括來往東鐵綫羅湖及落馬洲站的過境車程，亦可與轉乘、特惠站以及全月通連接車程75折優惠同時使用。



港鐵公司將於周日（13日）安排半價乘車「感謝日」。（資料圖片／廖雁雄攝）

港鐵公司將於周日（13日）安排半價乘車「感謝日」。（資料圖片／廖雁雄攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，剛是放工時間，市民無法經將軍澳線過海。（資料圖片／羅國輝攝）

港鐵表示，乘客當天使用八達通乘搭港鐵重鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以車票二維碼乘搭重鐵車程，均可享車費半價優惠。半價乘車不包括東鐵綫頭等車廂、機場快綫、港鐵接駁巴士、以實體或電子單程票、感應式信用卡或扣賬卡付費的車程以及高速鐵路（香港段）。

港鐵會安排額外職員在車站協助乘客，同時密切監察車務情況，會按實際需要，適時調整列車服務及人手安排。

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，剛是放工時間，市民無法經將軍澳線過海。（羅國輝攝）

5月22日下午5時32分，港鐵公布由於電力供應受阻，將軍澳綫全綫暫停。至晚上8時半過後才恢復將軍澳區內行車，最終在10時33分全綫包括過海段恢復行駛，事故時長達五小時。

港鐵早前表示，根據票價調整機制下的「服務表現回贈」安排，就5月22日將軍澳綫事故撥出1,920萬元，連同早前此帳戶內的累積款項，港鐵將安排於7月13日推出一天「感謝日」。