港鐵將軍澳綫停駛｜服務停止五小時　料港鐵按機制罰款逾1440萬元

港鐵將軍澳綫今日（22日）傍晚5時多出現故障，一度要全綫停駛，至晚上8時半過後才恢復將軍澳區內行車，至晚上10時15分過海段仍未恢復通車。



根據港鐵「可加可減」票價機制下的服務表現安排，今次服務暫停達5小時，按機制預計需罰款1,440萬元。



北角站人頭湧湧。（戴慧豐攝）

北角站對開人頭湧湧，大批搭客轉乘巴士。（戴慧豐攝）

北角站對開人頭湧湧，大批搭客轉乘巴士。（戴慧豐攝）

▼ 北角站情況 ▼



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政府與港鐵2023年檢討「可加可減」機制，包括調整港鐵服務表現安排，相關罰款機制將提高延誤多於3小時的事故罰款，並為發生在繁忙時間的事故引入1.2倍款額增加安排，每宗事故「封頂」罰款由2,500萬元上調至4,000萬元。

港鐵今日約下午5時32分公布由於電力供應受阻，將軍澳綫全綫暫停。至晚上8時半過後才恢復將軍澳區內行車，過海段直至晩上10時15分仍未恢復通車，預計事故時長達五小時。

政府與港鐵2023年檢討「可加可減」機制，包括調整港鐵服務表現安排，罰款機制提高延誤多於3小時的事故罰款，並為發生在繁忙時間的事故引入1.2倍款額增加安排。

按現行罰款安排，因機件故障及人為因素導致的服務延誤或暫停達四小時，若涉及繁忙時間，需撥出960萬元到「服務表現回贈」帳戶，其後每個小時需撥480萬元，不足一小時亦當作一小時計算。

今次港鐵暫停服務達五小時，即預計需罰款1,440萬元。當「服務表現回贈」帳戶積滿2,500萬元後，港鐵會在特定星期六或日安排一天「感謝日」回贈乘客。