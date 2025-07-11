警司陳建愉涉非禮女下屬　庭上播聚會影片　被告曾兩次拍事主大腿

警司陳建愉涉酒吧非禮及警署襲擊女下屬案，今（11日）在粉嶺裁判法院續審，控方傳召X的同事Z作供指，有看到被告數次拍X的大腿及搭其右肩，X事後亦有對她提及事件。庭上另播放當晚在酒吧的聚會片段，被告與在場人士對話時狀態興奮，從片段中可見，當日X坐在被告的右邊，被告興奮說話時，曾兩次拍打X的大腿前端近膝蓋位置。



被告陳建愉否認酒吧非禮女下屬。(朱棨新攝)

證人Z與事主X同年加入警隊

控方今（11日）傳召證人Z作供，Z指出，她於2007年12月加入警隊，為X的同班同學。事發時，她們一行人出席聚餐，為慶祝被告晉升警司，當天X和被告同時到場。

Z見被告有拍X大腿及搭膊頭

Z指出，當晚在場人士有飲酒，如威士忌溝水或梳打水等，據她的記憶，X約飲了2至3杯酒。Z稱她有見到被告拍X的大腿，即膝蓋對上的位置，次數約2至3次。她亦看到被告有搭X右邊膊頭，被告的手停留在X的肩膊約10秒。事發後X亦曾對她提及事件，指被告有摸她大腿，並越摸越上，幾乎碰到其陰部。

片段見被告兩度拍X大腿

庭上播放聚會當日的片段，眾人向被告送贈一部咖啡機，被告情緒興奮，手持咖啡機並聲稱：「你知唔知第一時間我聯想到啲咩？我以為係一碌假X。」眾人隨即起哄，片中亦有群眾回應指：「諗多咗啦？」、「真係嘅？你以為幾大碌先？」、「你下次蛇蛇嗰次啦，買假X畀你。」從片段中可見，當日X坐在被告的右邊，被告興奮地說話時，曾兩次拍打X的大腿前端近膝蓋位置。

在場另一女警稱見到拍大腿動作

控方另傳召數位在場的女警，其中一名表示看到被告有拍X的大腿近膝頭位置及搭X的肩膊，其他則表示在現場時沒有留意到被告有上述行為。

X稱當時表現開心只為配合現場氣氛

控方重召事主X作供，她表示沒有看過上述片段，又解釋她當時表現開心，只是為了配合現場氣氛。X接受辯方盤問時，否認同意被告拍她大腿是在跟她玩，強調不覺得男女之間玩耍要拍大腿，但同意當時沒有口頭表示不滿。

被告陳建愉（42歲，警司）被控於2024年5月14日與5月15日之間，在旺角太平道3號1樓La La Bar非禮女子X；於2024年8至11月，在青衣警署3度襲擊女子X。

案件編號：FLCC308/2025