63歲婦染侵入性腦膜炎雙球菌情況穩定　潛伏期無外遊　今年第7宗

衞生署衞生防護中心今日（11日）正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名63歲女子，她前日（9日）開始出現發燒和嘔吐，同日到瑪麗醫院急症室求醫，需留院治療，現時情況穩定。初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，她的家居接觸者至今亦沒有出現病徵。



侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病，截至今日，中心今年共錄得7宗個案。



衞生署衞生防護中心今日（11日）正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名63歲女子。（資料圖片）

有關個案患者為一名63歲女子，前日（9日）開始出現發燒和嘔吐，同日到瑪麗醫院急症室求醫，需留院治療，目前情況穩定。其血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症。

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，她的家居接觸者至今亦沒有出現病徵。中心表示會向其密切接觸者派發預防性藥物並繼續進行調查。

衞生防護中心今年錄7宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案

侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病，截至今日，中心今年共錄得7宗個案。

腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。

中心呼籲市民採取以下預防措施以預防腦膜炎雙球菌感染：

用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；



打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手；



避免到人多擠迫的地方；



避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸；



前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情；及



從高危地區返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。



市民可參閱衞生防護中心網頁以取得更多有關腦膜炎雙球菌感染的資料。