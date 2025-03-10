7歲男童發燒入院　染侵入性腦膜炎雙球菌情況穩定　潛伏期無外遊

衞生署衞生防護中心今日（10日）調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，患者為一名過往健康良好的7歲男童。上周四(6日)開始出現發燒、嘔吐及頭痛，周六(8日)到伊利沙伯醫院急症室求醫，同日入院接受治療。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎，現時情況穩定。



衞生防護中心提醒市民避免直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫，並時刻注意個人和環境衞生，以減低被傳染這種嚴重疾病的風險。



衞生防護中心正調查一宗7 歲男童侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。（資料圖片）

男童過往健康良好 3.6發燒嘔吐及頭痛 一家居接觸者喉嚨痛須求醫

衞生防護中心調查顯示，7歲男童過往健康良好。上周四(6日)開始出現發燒、嘔吐及頭痛，周六(8日)到伊利沙伯醫院急症室求醫，同日入院接受治療。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎，現時情況穩定。

男童潛伏期內沒有外遊，他的其中一名家居接觸者出現喉嚨痛，會按中心建議求醫。中心亦已為五名密切接觸者派發預防藥物。並繼續進行調查。

衞生防護中心表示，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由二至十日，一般為三至四日。不同個案的臨床病徵可能並不一致。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。

衞生防護中心呼籲採取預防腦膜炎雙球菌感染措施：



• 用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；



• 打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手；



• 避免到人多擠迫的地方；



• 避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸；



• 前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情；及



• 從高危地區返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。

