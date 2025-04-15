侵入性腦膜炎｜聯合醫院地盤兩工人確診　衞生署：有流行病學關聯

衞生署衞生防護中心昨日（14日）公布一名過往健康良好的34歲男子確診侵入性腦膜炎雙球菌，中心今日（15日）公布，一名過往有長期病患的69歲男子近日也證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎，他與34歲患者同樣在觀塘基督教聯合醫院擴建工程A座的地盤工作，因此中心相信兩宗個案存在流行病學關聯。



中心呼籲在基督教聯合醫院擴建工程地盤工作的人士，如出現相關病徵，應致電中心熱線（電話：2125 2374），以便提供適切評估。



中心指該地盤位處醫院的臨床服務範圍外，不涉及院內感染風險；現時該院沒有員工或病人受感染。



衞生署衞生防護中心指兩名侵入性腦膜炎患者均在觀塘基督教聯合醫院擴建工程A座的地盤工作。圖為地盤2022年11月情況。(資料圖片)

兩人先後本月8及9日發病 潛伏期內沒有外遊

衞生防護中心昨日公布，一名過往健康良好的34歲男子於本月8日開始出現發燒、頭痛及瘀斑，10日到仁濟醫院急症室求醫，同日入院接受治療。他的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症。病人現時情況穩定。

中心今日公布，一名過往有長期病患的69歲男子於本月9日開始出現發燒、嘔吐及頭痛，10日到天水圍醫院急症室求醫，同日入院接受治療。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。病人現時情況穩定。

初步調查顯示，兩名病人潛伏期內沒有外遊，他們的家居接觸者至今沒有出現病徵。

衞生署衞生防護中心指兩名侵入性腦膜炎患者均在觀塘基督教聯合醫院擴建工程A座的地盤工作。圖為地盤2023年7月工作午膳情況。(資料圖片)

中心指地盤位處聯合醫院臨床服務範圍外 不涉及院內感染風險

衞生防護中心表示，兩名病人同樣在基督教聯合醫院擴建工程A座的地盤工作，因此中心相信兩宗個案存在流行病學關聯。中心指該地盤位處醫院的臨床服務範圍外，不涉及院內感染風險，已向基督教聯合醫院跟進並得悉現時該院沒有員工或病人受感染。

中心人員已到上述地盤進行流行病學調查，暫未發現地盤其他員工出現相關病徵；並已向共56名與該兩名病人在相同組別工作的其他員工派發預防性藥物，並向該地盤所有員工進行醫學監察。中心同時亦向員工提供健康教育及要求承辦商對共用設施包括洗手間、休息室及更衣室進行徹底消毒。

中心呼籲在基督教聯合醫院擴建工程地盤工作的人士，如出現相關病徵，應致電中心熱線（電話：2125 2374），以便提供適切評估，有關人士如發燒或感不適，應同時立即求醫。

熱線由即日起開始運作，直至本月25日。熱線今日將會運作到晚上9時，其他日子的運作時間為星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時，以及星期六和日及公眾假期上午9時至下午1時。

衞生防護中心已向基督教聯合醫院跟進，並得悉現時該院沒有員工或病人受感染。（資料圖片)

今年暫錄得5宗個案 病徵之一是皮膚出現瘀斑 嚴重可致命

侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病，過去10年（2015年至2024年），中心共錄得52宗相關個案，每年介乎零至14宗；今年截至今日暫錄得五宗個案，包括這兩宗個案。

腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。