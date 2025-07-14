港漂生受騙案首5個月49宗　最大宗涉款920萬　警：信權威易受騙

「港漂生」遭詐騙案件頻發生，今年首五個月錄得49宗個案，損失總金額達4400萬，相比去年宗數及涉款金額均減少近4成。警方指，損失金額最大的一宗涉款約920萬，受害人為大學一年級生。她續指，記者會前夕，更接獲一宗涉被騙超過1,000萬的求助個案，受害人同屬「港漂生」。



另外警方去年推出防騙問卷，供各大專院校學生填寫，去年收回約2萬份問卷，當中有95%學生取得合格成績。今年將推出第二代問卷，題目精簡一半至20條，合格門檻提高，9成答對才算合格。



警方日前聯同入境處舉行記者會，交代電話騙案、「黑中介」陷阱及「港漂生」受騙趨勢。（吳焜曜攝）

警方日前舉行記者會，交代電話騙案、「黑中介」陷阱及「港漂生」受騙趨勢。反詐騙協調中心總督察黃知雯表示，2024年全年涉及「港漂生」受詐騙個案有327宗，損失金額近2億3,550萬，8成受騙人在首年來港讀書已開始受騙，部份在未開學前已墮入騙案。

假冒「香港移動公司」職員騙「港漂生」

今年首5個月，損失金額最大的一宗個案涉款約920萬港元，受害人為大學一年級學生。案情指，他收到假冒官員電話，騙徒初時聲稱為「香港移動公司」職員，指控受害人牽涉洗黑錢罪案，需交出保釋金到指定戶口，亦不能告知他人。情況持續數個月，受害人曾借錢匯款，最終因告知家人而揭發事件。

黃知雯又舉例，在記者會前一天，收到一個被騙超過1,000萬的求助個案，受害者都是「港漂生」。她指，該港漂生報稱在今年4月已開始收到假冒官員電話，他同樣沒有告知家人及朋友，並持續向騙徒轉賬，最終被騙逾1,000萬。

新界南總區防止罪案辦公室總督察陳詠君表示，「港漂群組」因一直相信權威，認為能獲取個人資料的人一定來自國家機構、並未熟悉本港法制或生活模式，亦未建立社交互助圈子，因而較容易受騙。（吳焜曜攝）

總督察陳詠君：「港漂群組」相信權威容易受騙

新界南總區防止罪案辦公室總督察陳詠君表示，「港漂群組」因一直相信權威，認為能獲取個人資料的人一定來自國家機構，加上未熟悉本港法制或生活模式，又未建立社交互助圈子，因而較容易受騙。

警方在今年首5個月共接獲2,574宗電話騙案，比去年同期的2,112宗上升近兩成，不過損失金額則錄得大幅下跌，共錄得約4億3,000萬港元，比去年同期約12億5,000萬下跌近6成半。

而其中49宗受害人為內地大學生，比去年同期89宗下跌近4成，其中最大一單損失金額約920萬港元，錄得的損失總金額約4,400萬港元，比去年同期約8,100萬下跌近4成。

去年錄得327宗，損失金額近2億3,550萬，8成受騙人於首年來港讀書時開始已受騙，部份在未開學前已墮入騙案。

入境處總入境事務主任（優秀人才及內地居民）樊建中表示，聲稱「保證成功」的中介必為「黑中介」。（吳焜曜攝）

「黑中介」收費昂貴 入境處：設機制嚴格審批無特別渠道

入境處總入境事務主任（優秀人才及內地居民）樊建中表示，聲稱「保證成功」的中介必為「黑中介」，該些中介要求申請人繳交遠高於入境處收取的簽證個案，更有「黑中介」在收取申請費後沒有向入境處遞交申請，詐騙受害人。樊建中強調，入境處設有機制，就所有申請嚴格審批，不存在任何保證獲批的特別渠道。

另外有「黑中介」為招攬生意，為不符合簽證申請資格的人士僞造學歷或文件，以獲取來港就讀或工作的簽證。樊建中指，早前有一名女子希望申請讓丈夫及女兒來港，提供虛假公用設施賬單，被告之後承認自己並非住在香港，是透過中介取得虛假文件假扮在港，被判處監禁12個月。根據法例，任何人士或公司使用虛假文書遞交申請，屬於嚴重罪行，最高可被判罰款15萬及入獄14年，入境處亦會將涉案人士遣返原居地。

為了向內地來港學生宣傳防騙訊息，警方與入境事務處、國家移民局及國家反詐中心聯合製作防騙視頻。（吳焜曜攝）

去年推出防騙問卷收2萬回應 95%合格

為了向內地來港學生宣傳防騙訊息，警方與入境事務處、國家移民局及國家反詐中心聯合製作防騙視頻。視頻拍攝四類內地生容易受騙的騙案類型，包括求職騙案、假冒官員電話、黑中介及租房騙案。另外，警方亦與國家教育部留學服務中心合作，於上月在瀋陽市舉辦分享會，向逾1萬名有意來港升學的學生及家長宣傳防騙。而去年新界南總區派發警務處處長給予港漂生的防騙信件，今年將將推至全港主要大專院校。

警方去年推出防騙問卷，供各院校學生填寫，去年共收回約2萬份問卷，40條問卷中只需答對28條、即答中7成即為合格，當中有95%學生取得合格成績。而今年將推出第二代問卷，題目精簡至20條，答對9成、即18條才算合格。