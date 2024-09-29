港島總區辦防騙講座　300教師及港漂大學生　學習識破騙徒伎倆

警務處港島總區今日（29日）舉辦「防騙盾計劃之港漂警訊」，有三百多位大專院校老師和內地在港大學生出席。警方表示，每年都有來港求學的內地大學生不幸被騙，會積極收集情報，主動打擊騙案，與各界推廣防騙訊息。



有份出席活動的藝人王祖藍表示，現今社會詐騙方式層出不窮，推薦師生們下載警方推出的升級版防騙視伏App「Scameter+」，並鼓勵他們向親友推介使用，共同提高防騙意識。



警務處港島總區今日（29日）舉辦「防騙盾計劃之港漂警訊」，有三百多位大專院校老師和內地在港大學生出席。（警方提供）

+ 4

「防騙盾計劃之港漂警訊」於警察總部演講廳舉辦，與三百多位來自全港各大專院校的老師和內地在港大學生分享防騙資訊，活動同時透過警隊社交媒體進行直播，並邀請了警務處行動處處長陳東、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室港島工作部楊成偉副部長、著名藝人王祖藍先生，以及港島總區天使長行動委員會委員蒞臨主禮。

警務處行動處處長陳東致開幕辭時表示，近年詐騙案件上升，每年都有來港求學的內地大學生不幸被騙，警方非常關注這個情況，除了積極收集情報，主動打擊騙案外，也透過與社會各界人士通力合作，共同推廣防騙訊息。

藝人王祖藍擔任分享會的特別嘉賓，向師生們介紹常見的詐騙手法，並講解如何識別騙徒伎倆。（警方提供）

著名藝人王祖藍擔任分享會的特別嘉賓，向師生們介紹常見的詐騙手法，並講解如何識別騙徒伎倆，以及提供應對方法。他表示，現今社會詐騙方式層出不窮，他推薦師生們下載警方推出的升級版防騙視伏App「Scameter+」，並鼓勵他們向親友推介使用，共同提高防騙意識。王祖藍藉此勉勵在港求學的學生保持警惕，妥善管理個人資料，遇到可疑情況應立即致電防騙易熱線18222 求助。

根據警方數字，2024年首七個月共錄得24,407宗詐騙案件，當中包括來港求學的內地學生受騙。警方希望透過是次分享會，將最新的防騙資訊帶給來港求學的內地學生，提升他們的警覺性，並協助警方將有關資訊向身邊朋友推廣，共同攜手預防詐騙。