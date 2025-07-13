港鐵車費半價感謝日｜東鐵全線適用　教九龍塘往返落馬洲慳$9.8

今日（13日）為港鐵乘車車費半價「感謝日」，乘客乘搭港鐵重鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士，以八達通或車票二維碼乘搭均可需支付一半車費，東鐵線全線包括羅湖站及落馬洲站過境車程同樣適用。



以東鐵九龍塘站至羅湖站／落馬洲站為例，八達通「直通」車費為41.5元，半價為20.8元。想再平一些，可在上水站落車出閘再入閘，八達通「非直通」兩程車費半價共18.9元，比上水站不落車出間「直通」車費再省1.9元。



若去程時經落馬洲站，回程時乘搭深圳地鐵4號線至福田口岸站，出閘前用北上時使用的同一張八達通拍「港鐵特惠站」，然後經落馬洲站返港，回程車費可獲減6元。以由九龍塘站往返落馬洲站並採取「非直通」方案，以及於福田口岸站「港鐵特惠站」拍卡，半價日來回總車費31.8元，比經經羅湖站往返及「直通」方案，節省9.8元。



港鐵公司周日（13日）辦半價乘車「感謝日」。（倪清江攝）

港鐵公司周日（13日）辦半價乘車「感謝日」。（倪清江攝）

5月將軍澳線癱瘓致「罰金」$1920萬以推行半價「感謝日」

港鐵將軍澳線5月因電力及信號系統故障，全線服務一度暫停，港鐵因事件需罰款1,920萬元，並撥入「服務表現回贈」帳戶，連同之前累積罰款，已達2,500萬元，因此安排是次車費半價「感謝日」。

▼5月22日 港鐵將軍澳線故障▼



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使用八達通其他優惠 用感應式信用卡不享半價車費價惠

是次「感謝日」的優惠可與轉乘、特惠站以及全月通連接車程75折優惠同時使用，亦可用於來往東鐵線羅湖站及落馬洲站的過境車程；惟不包括東鐵線頭等車廂、機場快線、港鐵接駁巴士及高速鐵路（香港段）。

1. 八達通：優惠不適用於東鐵線頭等額外費、機場快線及港鐵接駁巴士。半價優惠可與其他優惠同時使用，折扣會被分開計算，惟總優惠金額不會高於該車程之車費。扣減金額尾數少於一角，亦以一角計算。

2. 二維碼：優惠不適用於東鐵線頭等額外費及機場快線，亦不可與其他車費折扣優惠同時使用。扣減金額尾數少於一角，亦以一角計算。

3. 車費半價優惠不適用於電子單程票、感應式信用卡或扣賬卡之付費車程。

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東鐵線九龍塘往羅湖／落馬洲半價$20.8

港鐵半價車費「感謝日」最抵由各站乘車往羅湖站或落馬洲站及返回市內各站。以由東鐵線九龍塘站往羅湖站或落馬洲站，成人八達通「直通」正價為41.5元，半價20.8元，來回共41.6元。

由九龍塘站往羅湖站，成人八達通「直通」正價為41.5元，半價只需20.8元。

由九龍塘站往落馬洲站，成人八達通「直通」正價為41.5元，半價只需20.8元。

上水站出閘再入閘北上可省$1.9

另港鐵收費暗藏一個「非直通」的更便宜車費，同樣由九龍塘站出發，在上水站落車出閘，再入閘乘搭往羅湖站／落馬洲站，原來車費稍低於「直通」車費。

．八達通成人全費：（九龍塘站往上水） $11.1＋（上水往羅湖／落馬洲）$26.5=$37.6，比「直通」車費$41.5便宜$3.9



．八達通成人半費：（九龍塘站往上水） $5.6＋（上水往羅湖／落馬洲）$13.3=$18.9，比「直通」車費$20.8便宜$1.9



港鐵在深圳地鐵福田口岸站設有港鐵特惠站，即日來回深圳拍卡可省6元。（港鐵圖片）

深圳地鐵福田口岸站內港鐵特惠站拍卡回港可省最多$6

港鐵由4月1日至9月30日，在深圳福田口岸站設有「港鐵特惠站」，拍卡可省6元。使用成人八達通及樂悠咭（60-64歲）的乘客，先經落馬洲站前往深圳，同日回程時乘深圳地鐵4號線至福田口岸站，出閘前用同一張八達通拍「港鐵特惠站」，然後經落馬洲站返港，該車程即可享6元車費優惠；若只搭南下往香港一程，拍了「港鐵特惠站」亦可享3車費優惠。

落馬洲站「港鐵特惠站」運作原理。（港鐵圖片）

深圳地鐵4號線至福田口岸站「港鐵特惠站」位置圖。（港鐵圖片）

以由九龍塘站北上並即日來回，要「慳到盡」須選擇往落馬洲站，並在上水站出閘再入閘，之後乘車往落馬洲站；回程時在深圳選搭地鐵往福田口岸站，出站前用之前乘搭由九龍塘站往落馬洲站的同一張八達通卡，在「港鐵特惠站」拍卡，過關回港後再乘搭東鐵往上水站，同樣出閘再入閘，再乘車往九龍塘，總車站為31.8元（$18.9+$18.9-$6），比經羅湖站「直通」（上水不出閘）來回車費41.6元，節省9.8元。