新皇崗口岸將有港鐵直通　北環線第一部分預算為314億元港幣

6月19日，深圳市政府新聞辦公布，皇崗口岸重建工程預計今年基本完成建設，2026年投入使用。皇崗口岸是中國第一個，也是深港唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸。



新皇崗口岸聯檢大樓正在施工。（中建科工）

近日，香港特區行政長官會同行政會議批准北環線項目第一部分的財務安排。香港特區政府運輸及物流局與香港鐵路有限公司（港鐵公司）隨後簽訂第一部分項目協議。

2023年新皇崗口岸聯檢大樓門牌前有保安人員駐守，不時見貨車及起重機出入。（資料圖片）

而與深圳通過港深跨界軌道基礎設施建設專班攜手推進的北環線支線，則會作為北環線的跨境分支連通港深地鐵網絡，接入新皇崗口岸並提供便捷的「一地兩檢」通關模式。

據介紹，北環線主線接通屯馬線和東鐵線，從錦上路站，經新設的凹頭站、牛潭尾站、新田站，再通過新設的古洞站跟現時落馬洲線接通。支線從新田站，經過新設的洲頭站、河套站，終點是深圳新設的皇崗口岸站。

為加快推進北環線項目發展，香港特區政府與港鐵簽訂古洞站項目協議時，已同時要求港鐵預留就北環線主線進行詳細規劃及設計和部分前期工程的相關預算。目前相關詳細規劃及設計工作包括法定程序已大致完成，前期工程已開展。

北環線項目：第一部分預算為314億港元

港府發言人表示，北環線項目的策略價值重大，政府發揮敢於破局的決心，作出三大突破，為項目提速提效。按照以結果為目標的思維，通過引入與鐵路建造相關的內地標準、做法和資源提升建造效率，將北環線支線的規劃大幅提前，目標是與主線在2034年或之前同步開通，即較北環線支線原先估計的時間表提早約兩年。

港府在獨立審核顧問的協助下，已嚴謹審視港鐵公司就北環線項目第一部分提供的財務預算，覈實的項目預算約為314億港元（按2025年7月價格計算）。

港鐵表示，公司正全力以赴發展北環線相關的工程項目，包括全速推進北環線東鐵線古洞站的建設，以及進行北環線主線的前期工程。本次項目協議的簽訂，將有助加快推展北環線主線和支線的整體方案，盡力推動兩線不遲於2034年同步完成工程，投入服務。