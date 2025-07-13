投資推廣署：上半年招商引資理想　將引入陝西菜、西安菜等來港

投資推廣署署長劉凱旋表示，今年上半年招商引資表現理想，物流及餐飲業的就業機會增加。對於近期有不少餐飲集團結業，她說不少經營數十年的餐廳，或因創始人年紀大或模式未能貼上市場改變，因此結業，她說署方會引入特別的餐廳及新菜式，例如川菜、西安菜及陝西菜等，「國內有很多餐廳，也有競爭、內卷，香港就很好地展示（優勢）。」



投資推廣署署長劉凱旋表示，今年上半年招商引資工作理想，物流及餐飲業的就業機會明顯增加。（資料圖片）

稱經營數十年餐廳結業 因創辦人年紀大或模式未貼市

劉凱旋表示，過往數年署方引進香港的企業大多與金融科技有關，而物流及餐飲企業的就業機會亦有增加。對於近期有不少餐飲集團結業，她說留意到餐飲業有一定轉變，舉例不少經營數十年的餐廳，或因創始人年紀大或模式未能貼上市場改變，因而結業，屬於商業決定。

她表示，署方會引入較特別的餐廳及新菜式，例如川菜、西安菜及陝西菜等，「國內有很多餐廳，也有競爭、內卷，香港就很好地展示（優勢）。」她又透露，不少餐廳都希望日後推出至東南亞。

她又表示，本港與其他商業樞紐如阿聯酋杜拜等，並非完全鬥爭關係，認為企業各有不同需要。她舉例，有國企落戶香港後希望到中東，署方亦會協助將企業介紹到沙特阿拉拍等國家。