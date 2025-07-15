網約車規管｜的士商會憂發牌過多爆價格戰　Uber：限車數目將不便

網約車規管框架今日（15日）出爐，政府提出就車輛、司機、平台發牌，當中司機與平台牌照數目均不設限，車輛數則有上限，惟暫未決定具體數量。



的士小巴商總會會長周國強認為，雖現時無具體車輛發牌數，「但算看見曙光」。他亦擔憂若車輛發牌量過多，網約車平台會發動價格戰，「最後整死的士行業」，更指某些平台是「外國勢力」，想搞亂香港，冀政府可監管平台收費。



Uber香港發言人表示，樂見框架以安全和服務標準為重心，惟憂車輛數目設限或增加乘客及司機不便。



網約車規管框架提出，未來Uber車輛等網約車將與的士一樣，合法載客取酬。（資料圖片）

網約車規管框架出爐。（運輸及物流局）

網約車規管框架出爐。（運輸及物流局）

網約車規管框架出爐。（運輸及物流局）

網約車規管框架出爐。（運輸及物流局）

周國強：發牌太多將影響的士業界收入及牌照費

周國強表示，現時當局未透露具體車輛發牌數，業界對此有些少困擾，但政府願意監管網約車，杜絕白牌車，對的士業界來說是好事。

他指出，車輛發牌數十分重要，如果發牌太多，一方面將影響的士業界收入及的士牌照費；另一方面平台或藉車多的優勢發動價格戰，令車程收費比咪表費更低，「最後整死我們（的士）的行業。」他認為部分網約車平台屬於外國勢力，「想搞亂香港」，旨在讓的士司機失去工作心機，然後令市場負資產。

的士小巴商總會會長周國强。（資料圖片）

要求限制網約車收費不可低於的士咪表收費

周國强冀望政府監管車輛發牌數外，可以規管平台收費，例如平台中的車程收費不可低於的士咪表收費，「不要讓他們有這個（低價）情況，傷害我們的行業。」

有指現時坊間的網約車平台都可入閘，被問會否考慮開辦網約車平台時，周國強稱暫時未有決定，「但若要單打獨鬥的話，沒什麼興趣，因為難以與大平台鬥燒錢。」

Uber香港發言人稱對擬議的網約車車輛數量設立上限感擔憂。 REUTERS

Uber：硬性限制車輛數量或增加乘客的等車時間、車費上升

Uber香港發言人表示，歡迎網約車服務規管框架，樂見框架中以安全和服務標準為重心，例如設立強制保險、司機考核和定期車輛檢查的要求。惟對擬議的網約車車輛數量設立上限感擔憂，因硬性限制或增加乘客的等車時間、車費上升，並限制司機的賺取收入機會。