網約車規管｜收指示「站在人民一邊」促成合法化？政府中人回應……

網約車與的士經歷11年的爭持，特首李家超表明不能再拖，運輸及物流局今天（15日）推出「網約車合法化」諮詢框架。《香港01》早前獨家報道，中央十分關注歷屆特區政府未有妥善處理網約車問題，派遣專責人員到港提供意見，堅持以「必須站在人民一邊」作為最高原則改革，促使「網約車合法化」邁出改變命運的一步。



被問到是否收到指示「必須站在人民一邊」，哪一個時間點決定網約車合法化時，政府消息人士表示不評論報道，指「宜家個時空，面對社會咁嘅情況，的士發展、市民需求、平台用科技運作，係好適當嘅時候去做」，形容網約車平台打入不同地方市場時，都經歷了一個進程。



專頁｜網約車合法化 延宕11年終成定局 八個字改變命運

網約車與的士經歷11年的爭持。（黃永俊攝）

政府消息人士不評論「必須站在人民一邊」報道

《香港01》早前獨家報道，中央要求特區政府以「必須站在人民一邊」的原則，推進網約車合法化，被問到政府是在哪一個時間點決定結束網約車與的士爭拗，向網約車發牌推出規管框架？

網約車規管框架今日（15日）出爐，網約車平台、司機與車輛都要領牌，其中司機與平台牌照數目均不設限，有效期五年，車費可跟市場情況自訂。

政府消息人士表示不評論有關消息，指過去十多年網約車平台打入不同地方市場時，都經歷了一個進程，「好似一個科技突破，點樣同『點對點（交通）』結合啦、處理啦」，形容香港也不例外。

喺宜家個時空，面對社會咁嘅因素同咁嘅情況，的士發展、市民需求、平台用科技運作，我覺得宜家係一個好好，好適當嘅時候，去做我哋認為應該加快去做。 政府消息人士

政府消息人士強調每個地方推出網約車政策時，也有一個經歷和過程，就像科技突破與社會結合般，希望網約車與的士能夠互補優勢。

網約車規管框架今日（15日）出爐，網約車平台、司機與車輛都要領牌，其中司機與平台牌照數目均不設限，有效期五年，車費可跟市場情況自訂。（美聯社）

八個字改變網約車命運：必須站在人民一邊 特首一錘定音

《香港01》早前獨家報道，中央十分關注歷屆特區政府未有妥善處理網約車問題。消息透露，為免社會矛盾加劇，中央曾於較早前派遣專責人員到港，緊密與特區政府交流及提供意見，並以「必須站在人民一邊」作為最高原則推動結構性改革，支持港府破除利益固化藩籬、加速推動「網約車合法化」。

據稱，港府內部原本有一定阻力，幸而特首李家超從善如流，一錘定音要求相關官員「必須站在人民一邊」，終於有望推動「網約車合法化」邁出改變命運的一步。

網約車規管框架提出，平台可因應市場情況自訂車費。政府考慮就每個網約車程要求平台繳交徵費及按旗下車輛數目繳付平台牌照費。（資料圖片）