網約車規管｜收指示「站在人民一邊」促成合法化？政府中人回應……
網約車與的士經歷11年的爭持，特首李家超表明不能再拖，運輸及物流局今天（15日）推出「網約車合法化」諮詢框架。《香港01》早前獨家報道，中央十分關注歷屆特區政府未有妥善處理網約車問題，派遣專責人員到港提供意見，堅持以「必須站在人民一邊」作為最高原則改革，促使「網約車合法化」邁出改變命運的一步。
被問到是否收到指示「必須站在人民一邊」，哪一個時間點決定網約車合法化時，政府消息人士表示不評論報道，指「宜家個時空，面對社會咁嘅情況，的士發展、市民需求、平台用科技運作，係好適當嘅時候去做」，形容網約車平台打入不同地方市場時，都經歷了一個進程。
政府消息人士不評論「必須站在人民一邊」報道
《香港01》早前獨家報道，中央要求特區政府以「必須站在人民一邊」的原則，推進網約車合法化，被問到政府是在哪一個時間點決定結束網約車與的士爭拗，向網約車發牌推出規管框架？
政府消息人士表示不評論有關消息，指過去十多年網約車平台打入不同地方市場時，都經歷了一個進程，「好似一個科技突破，點樣同『點對點（交通）』結合啦、處理啦」，形容香港也不例外。
喺宜家個時空，面對社會咁嘅因素同咁嘅情況，的士發展、市民需求、平台用科技運作，我覺得宜家係一個好好，好適當嘅時候，去做我哋認為應該加快去做。
政府消息人士強調每個地方推出網約車政策時，也有一個經歷和過程，就像科技突破與社會結合般，希望網約車與的士能夠互補優勢。
八個字改變網約車命運：必須站在人民一邊 特首一錘定音
《香港01》早前獨家報道，中央十分關注歷屆特區政府未有妥善處理網約車問題。消息透露，為免社會矛盾加劇，中央曾於較早前派遣專責人員到港，緊密與特區政府交流及提供意見，並以「必須站在人民一邊」作為最高原則推動結構性改革，支持港府破除利益固化藩籬、加速推動「網約車合法化」。
據稱，港府內部原本有一定阻力，幸而特首李家超從善如流，一錘定音要求相關官員「必須站在人民一邊」，終於有望推動「網約車合法化」邁出改變命運的一步。
問：網約車在香港是非法的嗎？
答：香港法律規定，利用汽車載客取酬的行為必須取得「出租汽車許可證」，而長久以來，個人點對點交通服務主要由擁有牌照的「的士」提供；不過，當科技促使交通運輸產業和市民出行需求發生根本變化，衍生「網約車」這種新型載客取酬營運形式，特區政府卻遲遲未有打破的士牌照壟斷，未能開放市場競爭，導致網約車在港服務11年仍未合法化。
問：政府停止增發的士牌照多年，帶來什麼問題？
答：香港目前共有18,163個的士牌照，因政府停發新牌導致數量稀缺，持有者可以控制市場形成壟斷，並且催生了非常畸形的炒牌環境，令的士牌照由「公共交通資源」變成「金融炒賣工具」，在過去25年內由252萬元被炒高至667萬元。的士牌主將炒牌成本轉嫁租車司機，迫使司機和乘客陷入「司機收入低—服務差—乘客埋怨—流失更多客—收入更低—服務更差—社會怨氣更大」的惡性循環，更積聚的士和網約車之間的仇恨，種下社會衝突禍根。
問：的士與網約車亂局，應該怎樣解決？
答：往屆政府施政失當，既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，的士與網約車出現惡性競爭，影響市民出行體驗、損害司機勞動利益，更令不同群體之間產生越來越大的怨氣和怒氣。有為政府理應敢於改革，堅持以產業發展和社會轉型為主線、以乘客需求和司機權益為依歸，推動網約車合法化，徹底打破的士壟斷，重構點對點出行服務，杜絕公共運輸服務資源的炒賣空間。