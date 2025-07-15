網約車規管｜今年通過框架 明年訂發牌量 消息：數個平台可入閘
網約車規管今日（15日）出爐，網約車平台、司機與車輛都要領牌，其中車輛牌照會設上限但數量未定，有效期一年，續期最長五年。至於司機與平台牌照數目均不設限，有效期五年，車費可跟市場情況自訂。政府消息人士預計目前「數個網約車平台」達到入場門檻。
規管網約車的草案今季提交予立法會討論，審議主體法例修訂，並希望今個立法年度內獲得通過。至於技術細節、硬件配套需要再磋商，目標明年初至上半年有定案，下半年籌備實施，包括邀請有意接受規管的網約車平台提交申請，處理網約車司機考核及相關牌照問題。
政府消息人士：目前討論發牌數目「好空泛」
今次網約車立法框架未有交代車輛發牌數目，政府消息人士解釋當前最重要找共識，「盡快立大陣，成個規管做咗大部份先」，形容目前討論發牌數目、釐定數目準則是「好空泛」，過程中會聆聽網約車平台意見，強調會議數據為本，「有個過程去定件事」，考慮網約車司機不少是兼職身份，可能會影響網約車服務供應。
目前「數個網約車平台」達到入場門檻
至於預計將來會出現的網約車平台數目，政府消息人士表示目前市面上的「數個平台應該都達到入場門檻」，今次規管要求與其他地方類近。目前點對點交通日均乘搭人次達80萬，當中69萬人是乘搭的士，19萬人次是乘搭其他網約車，每五程車就有一程是由網約車提供服務。
被問到將來規管網約車平台後，能否維持這個載客比例，政府消息人士表示今次規管是希望令到乘客選擇更多元化，「唔係數字嘅多與少」，多番強調以市民利益放首位。
政府消息人士不評論「站在人民一邊」報道
《香港01》早前獨家報道，中央要求特區政府以「站在人民一邊」的原則，推進網約車合法化，被問到政府是在哪一個時間點決定結束網約車與的士爭拗，向網約車發牌推出規管框架，政府消息人士不評論有關消息，指每個地方推出網約車政策時，也有一個經歷和過程，就像科技突破與社會結合般，「而家個時空，面對社會咁嘅因素同咁嘅情況，的士發展、平台要求，宜家係一個好適當嘅時候，加快去做」，希望網約車與的士能夠互補優勢。
問：網約車在香港是非法的嗎？
答：香港法律規定，利用汽車載客取酬的行為必須取得「出租汽車許可證」，而長久以來，個人點對點交通服務主要由擁有牌照的「的士」提供；不過，當科技促使交通運輸產業和市民出行需求發生根本變化，衍生「網約車」這種新型載客取酬營運形式，特區政府卻遲遲未有打破的士牌照壟斷，未能開放市場競爭，導致網約車在港服務11年仍未合法化。
問：政府停止增發的士牌照多年，帶來什麼問題？
答：香港目前共有18,163個的士牌照，因政府停發新牌導致數量稀缺，持有者可以控制市場形成壟斷，並且催生了非常畸形的炒牌環境，令的士牌照由「公共交通資源」變成「金融炒賣工具」，在過去25年內由252萬元被炒高至667萬元。的士牌主將炒牌成本轉嫁租車司機，迫使司機和乘客陷入「司機收入低—服務差—乘客埋怨—流失更多客—收入更低—服務更差—社會怨氣更大」的惡性循環，更積聚的士和網約車之間的仇恨，種下社會衝突禍根。
問：的士與網約車亂局，應該怎樣解決？
答：往屆政府施政失當，既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，的士與網約車出現惡性競爭，影響市民出行體驗、損害司機勞動利益，更令不同群體之間產生越來越大的怨氣和怒氣。有為政府理應敢於改革，堅持以產業發展和社會轉型為主線、以乘客需求和司機權益為依歸，推動網約車合法化，徹底打破的士壟斷，重構點對點出行服務，杜絕公共運輸服務資源的炒賣空間。