網約車規管｜今年通過框架　明年訂發牌量　消息：數個平台可入閘

網約車規管今日（15日）出爐，網約車平台、司機與車輛都要領牌，其中車輛牌照會設上限但數量未定，有效期一年，續期最長五年。至於司機與平台牌照數目均不設限，有效期五年，車費可跟市場情況自訂。政府消息人士預計目前「數個網約車平台」達到入場門檻。



規管網約車的草案今季提交予立法會討論，審議主體法例修訂，並希望今個立法年度內獲得通過。至於技術細節、硬件配套需要再磋商，目標明年初至上半年有定案，下半年籌備實施，包括邀請有意接受規管的網約車平台提交申請，處理網約車司機考核及相關牌照問題。



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網約車規管框架今日（15日）出爐，網約車平台、司機與車輛都要領牌，其中司機與平台牌照數目均不設限，有效期五年，車費可跟市場情況自訂。（Getty Images）

政府消息人士：目前討論發牌數目「好空泛」

今次網約車立法框架未有交代車輛發牌數目，政府消息人士解釋當前最重要找共識，「盡快立大陣，成個規管做咗大部份先」，形容目前討論發牌數目、釐定數目準則是「好空泛」，過程中會聆聽網約車平台意見，強調會議數據為本，「有個過程去定件事」，考慮網約車司機不少是兼職身份，可能會影響網約車服務供應。

網約車規管框架今日（15日）出爐，網約車平台、司機與車輛都要領牌，其中司機與平台牌照數目均不設限，有效期五年，車費可跟市場情況自訂。（美聯社）

目前「數個網約車平台」達到入場門檻

至於預計將來會出現的網約車平台數目，政府消息人士表示目前市面上的「數個平台應該都達到入場門檻」，今次規管要求與其他地方類近。目前點對點交通日均乘搭人次達80萬，當中69萬人是乘搭的士，19萬人次是乘搭其他網約車，每五程車就有一程是由網約車提供服務。

被問到將來規管網約車平台後，能否維持這個載客比例，政府消息人士表示今次規管是希望令到乘客選擇更多元化，「唔係數字嘅多與少」，多番強調以市民利益放首位。

政府消息人士不評論「站在人民一邊」報道

《香港01》早前獨家報道，中央要求特區政府以「站在人民一邊」的原則，推進網約車合法化，被問到政府是在哪一個時間點決定結束網約車與的士爭拗，向網約車發牌推出規管框架，政府消息人士不評論有關消息，指每個地方推出網約車政策時，也有一個經歷和過程，就像科技突破與社會結合般，「而家個時空，面對社會咁嘅因素同咁嘅情況，的士發展、平台要求，宜家係一個好適當嘅時候，加快去做」，希望網約車與的士能夠互補優勢。