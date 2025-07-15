網約車規管框架出爐　的士司機考慮「過檔」：香港人能屈能伸

網約車規管框架今日（15日）出爐，運輸及物流局今日向立法會交通事務委員會提交立法框架建議，提出對網約車運營平台、司機與車輛分別發牌規管。有的士司機不怕影響生計，亦有司機反對合法化，但若然合法，仍會考慮轉做網約車司機。



現時香港的點對點交通主要是的士。（吳焜曜攝)

不怕搶生意 司機：要進步㗎嘛呢個社會

的士司機康先生不怕會影響生計，「佢浮動架嘛，佢可以好貴都得嘅。」他認為網約車已影響的士生意近十年，「唔可以話冇咩影響，都影響咗好多年啦，十年八年喇。」他認為應該對網約車進行規管，收取牌費，「營業執照要收費，由得佢就咁喺度營業又唔收牌費，根本上就唔應該啦。」

的士司機康先生不怕會影響生計。

的士司機司機陸先生認為框架暫時未有細節，指自己不太怕會被搶生意，又指社會進步是必然，「咁咪公平競爭囉，要進步㗎嘛呢個社會。」

的士司機陸先生指自己不太怕會被搶生意，「要進步㗎嘛呢個社會」。

彭先生：個個都揾外快 的士就唔使做啦

有的士司機支持，也有人反對。司機彭先生認為合法化後，的士生意會受影響，「係人都揸Uber，個個都揾外快，的士就唔使做啦。」不過，合法化後或會轉做Uber司機，「Uber出錢俾我打工冇所謂呀」，他表示若需自行買車就不會做。

的士司機彭先生：「係人都揸Uber，個個都揾外快，的士就唔使做啦。」

張先生：香港人精神能屈能伸

的士司機張先生認為網約車與的士尚算公平競爭，「各有各做，你賣蘋果我賣橙。」雖然反對網約車合法化，但若合法化後，自己也會考慮轉做網約車。「順其自然啦，香港人精神能屈能伸。」

他指的士價錢貴，私家車只需幾萬元，「合法呀嘛，好過揸的士。」合法化後，或會轉做網約車。

的士司機張先生：「順其自然啦，香港人精神能屈能伸。」

市民：一星期會使用1至2次網約車

市民李小姐表示自己通常會駕車出行，一星期會使用1至2次網約車。至於如何選擇，她指如果趕時間、要去一些不能泊車的地方，就會坐的士，而較遠的地方如機場、需要預算時間，就會選擇網約車。

趙小姐的家附近比較難截車，又要帶小朋友出門，所以傾向使用Uber，一個月會坐十多次網約車。

李小姐指如果趕時間、要去一些不能泊車的地方，就會坐的士，而較遠的地方如機場、需要預算時間，就會選擇網約車。

趙小姐的家附近比較難截車，又要帶小朋友出門，所以傾向使用Uber，一個月會坐十多次網約車。

運輸及物流局今日向立法會交通事務委員會提交立法框架建議，提出對網約車運營平台、司機與車輛分別發牌規管。其中司機與平台牌照數目均不設限，但有限期均為五年。平台可因市場情況自訂車費，而政府考慮就每個網約車要求平台繳交徵費，以及要求平台按旗下車輛數目繳付牌照費。至於車輛牌照，有效期只有一年，最多可續期至五年。車輛牌照設上限，但數量未定。