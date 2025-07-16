書展2025｜港網紅西DorSi推北上生活指南　冀助消除深港文化誤解

【香港書展/書展門票/書展2025/西DorSi/北上消費】港人北上消費成常態，近期更由深圳轉移至大灣區其他地方，甚至選擇或計劃北上居住，在今日（16日）開鑼的香港書展中，有書商再乘着北上熱潮，連續第三年邀請「北上達人」YouTuber西DorSi推出新作《西遊記——珠海》，他還與好友李澄幸合著《宜居北上》，為港人提供居住內地的資訊。現為「律政司粵港澳大灣區專責小組」成員的西DorSi表示，出書是冀能以平民身份，透過作品帶出資訊，幫助消除港深兩地所產生的誤解與文化差異。



今日網紅西DorSi與老友李澄幸來到書展介紹兩本新作，分別是《西遊記——珠海》及《宜居北上》。（馮藹怡攝）

西DorSi現場為新書簽名。（馮藹怡攝）

北上定居成風 西Dorsi新書助適應

網紅西Dorsi過去兩年先後推出《深圳旅遊新情報2023-24》、《深圳旅遊新情報2024-25》最新版及《佛山旅遊新情報2024-25》，今年則獲書商邀請推出《西遊記——珠海》。今早約10時半，他來到書展介紹新作時指出，珠海與深圳是兩座截然不同的城市，深圳的生活節奏就比較快，而珠海城市密度較低，給人一種「無論去到邊度都好似度假一樣的感覺」。

西DorSi（右）認為珠海城市密度較低，給人一種「無論去到邊度都好似度假一樣的感覺」。（馮藹怡攝）

此外，西DorSi也與好友李澄幸合作推出一本新書《宜居北上》。西DorSi表示，近年港人北上消費已成常態，亦愈來愈多港人選擇北上定居。北上生活雖然能享受不同的消費體驗，但其實亦存在不少困難，例如內地吸煙文化盛行，不少人會在公共場所吸煙，令到非吸煙人士難免吸入二手煙。除了文化差異，飲食、醫療、風俗、出行等各方面都與香港存有較大不同，所以西DorSi希望透過這本北上指南，為港人提供更多內地的生活小知識。

西Dorsi：擔任平民角色，慢慢消除深港的差異與誤解

西DorSi除了有出書，亦都擔任YouTuber去介紹內地旅遊及美食，他的書籍及視頻對於深港文化圈都具一定影響力，今年他更加被委任為律政司粵港澳大灣區專責小組的成員。

他表示，拍片及出書是希望以平民身份，幫助消除疫情三年間港深兩地所產生的誤解與文化差異。而今年加入專責小組的成員的他，也希望以顧問身份，令到政府、港人及內地之間的交流更加順暢。

結業潮下的香港仍有競爭優勢 但需把握轉型契機

當前香港正經歷一波結業潮，許多人將此現象與北上消費熱潮聯繫起來。不過，西Dorsi指出，儘管內地服務品質普遍優於香港，但香港仍具備獨特優勢。他以餐飲業為例，強調香港作為中西文化交匯之地，對國際美食的接受度更高，因此在西餐和日本料理的烹飪水準上，整體仍較內地更勝一籌。

李澄幸（左）指，當前香港面臨的結業潮雖帶來挑戰，卻也反映出業界需要轉型的契機，期望香港能在此過程中把握新的發展機遇。（馮藹怡攝）

同時，李澄幸也指出，內地為市民提供多元消費體驗的發展趨勢，正凸顯香港服務及飲食業轉型的迫切性。他認為，當前香港面臨的結業潮雖帶來挑戰，卻也反映出業界需要轉型的契機，期望香港能在此過程中把握新的發展機遇。