書展2025周三開幕　蔡瀾助理和好友劉天蘭將細說才子往事

由貿發局主辦的第35屆香港書展，將於明日（16日）起於會展一連七日舉行。今屆書展以及同期舉行的香港運動消閒博覽及零食世界，共吸引超過770間展商參與。



今屆書展以「飲食文化．未來生活」為主題，將舉辦超過620項文化活動，多位世界各地著名作家將親臨書展與書迷見面，探討文字背後的文化風情、生活態度以及未來科技孕育的新飲食文化及創作點滴。其中，來自美國的商業太空人普羅克特博士（Dr. Sian Leo Proctor）將在年度主題講座，探討太空與地球上的飲食未來與可持續性。



今屆書展將舉辦超過620項文化活動，包括八大講座系列。其中，在「年度主題」中，導演兼食療養生達人嚴浩將分享抗癌飲食觀點；來自美國的商業太空人普羅克特博士則將探討太空與地球上的飲食未來與可持續性。

而在「心靈勵志」主題中，已故著名美食家及作家蔡瀾的助理楊翱和蔡瀾的好友、著名服裝形象設計師劉天蘭等將細說蔡瀾的往事。

世界文藝廊展覽有8張餐桌 展示不同主題書籍

「世界文藝廊」部分響應書展主題，舉辦了一個有8張餐桌的展覽，圍繞食療、永續、餐桌禮儀、致敬飲食、發酵、感官、音樂及藝術等主題，展示世界各地相關書籍及展品。

展覽設「呢度book位」互動裝置，模仿到餐廳「撳飛攞位」，參觀者回答素條簡單問題後，互動裝置會因應答案，為參觀人士推薦「食譜」。參觀人士可根據食譜到建議的餐桌閱讀感興趣的書籍及欣賞展品。

今年新展區：「文化及創意產品區」

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今年新展區「文化及創意產品區」將展示來自不同地區，並具有中華文化特色的文創產品。當中，康文署轄下博物館會帶來文創紀念品、互動遊戲，還有非物質文化遺產活動體驗，例如舞獅頭打卡等。

運動消閒博覽引全港首個大型「流動繩網」

運動消閒博覽引入全港首個大型「流動繩網」。（廖雁雄攝）

書展同期亦會舉辦「香港運動消閒博覽」及「零食世界」。運動消閒博覽續有香港遊樂場協會參展，引入全港首個大型「流動繩網」，約3.7米高，設有八個關卡，入場人士可在現場教練指導下穿越各關卡完成挑戰。

而零食世界則搜羅超過1,300款具創意的環球零食，從懷舊滋味到派對零食等也有，回應書展的年度主題「飲食文化·未來生活」。