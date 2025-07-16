書展2025開鑼｜少女為追捧《九龍城寨》凌晨排隊搶購作者余兒作品

由貿發局主辦的「第35屆香港書展」於今日（16日）開鑼，一連7日在灣仔會議展覽中心舉行，早上有約百人排隊等候入場。連續13年排頭位的書迷凌晨便開始排隊，風雨無阻只為買到偶像林詠琛親筆簽名的新作《心碎遊戲》。另一位少女書迷則因愛上電影《九龍城寨之圍城》而與書籍結下緣份，盼能體驗搶先購買的成就感，所以凌晨來排隊，預計花費約2,000元掃貨。



由貿發局主辦的一連7日第35屆香港書展於今日（16日）開鑼，早上未到10時便吸引了約百人排隊等候入場。（夏家朗攝）

由貿發局主辦的一連7日第35屆香港書展於今日（16日）開鑼，早上未到10時便吸引了約百人排隊等候入場。（夏家朗攝）

由貿發局主辦的一連7日第35屆香港書展於今日（16日）開鑼，早上未到10時便吸引了約百人排隊等候入場。（夏家朗攝）

由貿發局主辦的一連7日第35屆香港書展於今日（16日）開鑼，早上未到10時便吸引了約百人排隊等候入場。（夏家朗攝）

第一日書展秩序良好 有書迷連續13年奪得頭位

一連七日的第35屆書展於今日起在仔會展中心舉行，早上9時半已有約百名書迷在場外等候，現場秩序良好。今屆書展排在頭位的書迷仍是那張熟悉的面孔，自2012年起連續第13排頭位的愛情小說作家林詠琛的忠實書迷杜先生。他於今日凌晨零時開始排隊，期待能夠買到林詠琛親筆簽名的新作《心碎遊戲》。

杜先生自2012年起連續13年奪得頭位，他是愛情小說作家林詠琛的忠實書迷，今日凌晨12時便開始通宵排隊，期待能夠買到擁有林詠琛親筆簽名的新作《心碎遊戲》。（馮藹怡攝）

早上10時開始入場，杜先生即使滿頭大汗也直奔書攤，成功爭取第一個買到新作。他興奮地看着用紫色筆簽名的新作品，稱多年來都想找作者以紫色筆的簽名。被問到明年是否會再爭取頭位，他笑稱未知作家是否會有新作，如果有的話，都會盡力再霸頭位。

中學生因戲結下書緣 買下書本及周邊滿載而歸

今年讀中四的崔同學是《九龍城寨》三部曲小說作家余兒的書迷，她在看過《九龍城寨之圍城》的電影後，從而慢慢開始接觸該套作品的小說和作家余兒。

崔同學笑稱參考以往的新聞，發現以前排頭位的書迷都是凌晨開始排隊，便決定今日凌晨一點前往會展等候，只為了買到余兒的新作《九龍城寨信一傳特典版》。

崔同學在看過《九龍城寨之圍城》的電影後，從而慢慢開始接觸書籍和作家余兒。（馮藹怡攝）

崔同學指去年以買文具為主，今年預計花費約2000元，主力買余兒的書本和自家設計周邊。（夏家朗攝）

她指去年也有來書展，但以買文具為主，今年預計花費約2,000元，主力買作者余兒的書本和自家設計周邊，之後看到喜歡的東西也會購買，直言「好難得書展，一年一次。」

今年書展以「飲食文化．未來生活」為年度主題，場內場外舉辦超過620項文化活動，邀請多位與飲食文學相關的重量級作家與書迷交流，探討文字背後的文化風情、生活態度以及未來科技孕育的新飲食文化等。