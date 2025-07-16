石硤尾新開張自提點被誤傳結業惹恐慌　街坊亂摷取貨　店方已報警

【拼多多／順豐／自提點／網購】自拼多多與順豐香港在6月30日終止合作後，貨物湧向其他提貨點，各區的自提點連日出現「災難」亂象，最新一宗發生於石硤尾白田邨附近一間新開業僅數日的自提點，昨晚被發現有大堆貨物散落在店外地上，多人自行亂拆貨物，甚至懷疑有人趁亂取去其他人的貨物，引起網上熱議。



記者今日（16日）到涉事自提點了解時，該批貨物已被處理，但仍有部份貨品散落在門外。有知情人士向記者透露，昨晚混亂情況源於白田邨另一間自提點結業，該店的貨品突然被轉移至涉事提貨點，加上網上再有謠傳該間新店都倒閉，一度引起恐慌，令大批街坊湧來「自助」提貨。據悉，店方已經報警，現正點算損失。



石硤尾一間新開張自提點被誤傳結業惹恐慌，有三板待提取貨物遭人拆開，散落在舖外地上翻摷亂拎，場面儼如堆填區摷垃圾，一度混亂。(網上圖片)

石硤尾一間新開張自提點被誤傳結業惹恐慌，有三板待提取貨物遭人拆開，散落在舖外地上翻摷亂拎，場面儼如堆填區摷垃圾，一度混亂。(「淘寶唔開心share （中伏group)」fb圖片)

涉事自提點店舖位於石硤尾偉智街，記者今午到該店了解時，發現昨晚散亂在舖外地上的大堆貨物，已被職員處理搬上貨架待取貨，但門外仍有部份貨物在地上。該自提點員工稱並不了解昨晚情況，不清楚是否有貨品丟失，如市民懷疑貨品被偷去，可通過拼多多平台向客服退款。但有知情人士透露，涉事店舖新開張僅數日，之前未出現過提貨問題，今次混亂主要與附近白田購物中心另一間集運自提點有關。

偉智街及偉智里中間的自提點僅餘少量貨品堆積在店舖門口。（陳穎欣攝）

偉智街及偉智里中間的自提點僅餘少量貨品堆積在店舖門口。（陳穎欣攝）

石硤尾一間新開張自提點被誤傳結業惹恐慌，有三板待提取貨物遭人拆開，散落在舖外地上翻摷亂取。（拼多多 開心share 分享群FB圖片)

該知情人士表示，由於白田購物中心另一間自提點，數日前在門外貼出結業告示，所以新開業的涉事自提點已預計要幫忙接收對方的拼多多集運貨。據知，昨晚有三板拼多多集運貨送到白田購物中心時，運貨工人始發現該店已結業，於是轉送來鄰近的涉事自提點，沒料亦已關店，有人索性將貨物放在舖外空地，待店方稍後處理。

石硤尾一間新開張自提點被誤傳結業惹恐慌，有三板待提取貨物遭人拆開，散落在舖外地上翻摷亂取。(網上圖片)

知情人士續指，因為運貨方事前無通知，所以沒有職員即場處理，沒料貨物送過來放在路邊不久，便有人在社交平台群組發文，誤傳涉事自提點結業。由於近期拼多多與順豐「分手」後，已傳出多區的自提點爆發提貨災難，加上日前白田購物中心又有自提點倒閉，今次再傳出懷疑結業消息，即時惹起恐慌，引來大批有份訂貨的街坊湧至查看。

石硤尾一間新開張自提點被誤傳結業惹恐慌，有三板待提取貨物遭人拆開，散落在舖外地上翻摷亂取。(網上圖片)

據了解，有人率先自行拆散該三板貨翻找自己的貨品，隨即引來其他人加入「搜索」行動，瞬間將原本疊高的大堆貨物推倒，散落在舖外空地，各人儼如在堆填區摷垃圾，甚至有其他人乘機胡亂取去他人貨品，事件驚動警員到場了解。店方其後接獲警員通知，被投訴有貨物阻街，負責人返抵後，始發現原來有拼多多集運貨，在他不知情下由另一間店轉送過來，已即時安排員工回店協助處理，並聯絡運送方，將部份貨品運回分撥中心或安放店舖。據悉，店主亦已報警，現正點算損失。

白田購物中心內一間自提點負責人「失蹤」，舖頭內外凌亂、市民自行取貨。（陳穎欣攝）

位於白田購物中心一間自提點貼出結業告示。(陳穎欣攝)

白田購物中心內一間自提點結業，負責人失去聯絡，店舖內外凌亂，遺下一堆貨品任由市民自行提取。（陳穎欣攝）

另外，記者亦到白田購物中心已結業的自提點查看，發現店舖周圍都擺滿貨品，而店舖本身已經被清空，並貼上結業告示，指「各位好！我哋石硤尾白田店舖比商場趕走，無得做！開埋呢幾日就會撤出石硤尾，等有機會再租舖！感謝咁多位嘅支持，我哋有緣再見。」而同樓層近樓梯口位置，亦有一間沒有名字的自提點，店內堆滿拼多多貨物，不時有市民自行內進取貨，現場無人看管。

據白田購物中心暨白玉樓及田豐樓業主立案法團主席陳先生表示，該兩個自提點均屬同一租戶，但目前已失去聯絡。陳先生稱，過往這兩個自提點帶旺了整個商場人流，但該店經常亂擺貨品，堵塞通道和樓梯，屢遭投訴，情況未有改善。不過，陳先生稱商場方面從未要求「趕走」相關租戶，目前亦無法聯絡對方，惟貨品囤積已造成困擾。