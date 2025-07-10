拼多多順豐分手後爆提貨災難　菜鳥︰大量包裹不知情下流入自提點

【拼多多／順豐／自提點／網購】拼多多與順豐香港在6月30日終止合作後，貨物湧向其他提貨點，包括與另一物流商菜鳥合作的自提點。菜鳥今日（10日）回應指，不點名指拼多多與順豐「分手」後，相當數量的包裹未經菜鳥充分知情下，流入菜鳥自提點，超出部份站點的規劃容量。菜鳥更不點名呼籲拼多多切實保障消費者的物流體驗，提醒消費者優先考慮服務穩定可靠的物流平台。



坑口南豐廣場一間自提點疑被拼多多貨物「塞爆」，7月9日所見，貨品放於走廊。（方保僑提供圖片）

坑口南豐廣場自提點昨日取件需排隊4小時

拼多多與順豐香港「分手」後，香港用戶無法再使用順豐近1,200個自提點及自提櫃，惟拼多多繼續維持零元包郵，不少自提點出現貨物塞爆，坑口南豐廣場一間與菜鳥合作的自提點，昨日（9日）取件便需排隊4小時，店內的貨物更「堆積如山」，擺出走廊，不少街坊經過長時間等待已「口黑面黑」，更有人失控爆髒話。

坑口南豐廣場7月9日一間自提點疑被拼多多貨物「塞爆」。（方保僑提供圖片）

菜鳥：相當數的包裹流入菜鳥自提點 超出日常規劃容量

菜鳥今日不點名回應指，「因部份電商平台與其物流合作夥伴的合約中斷」，導致相當數量的包裹未經菜鳥充分知情下，流入菜鳥自提點，超出部份站點的日常規劃容量，導致部份自提點出現擁堵，影響消費者取件體驗。

由於取貨時間過長，部份街坊更自備摺椅等候。（方保僑影片截圖）

菜鳥：正在加強溝通協調 積極解決問題

菜鳥強調，始終將消費者體驗置於首位，正在加強溝通協調，積極解決問題，盡快恢復站點秩序。菜鳥呼籲「相關電商平台」切實保障消費者訂單的物流履約體驗，並提醒消費者在選擇自提服務時，優先考慮服務穩定可靠的物流平台。