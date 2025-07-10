拼多多與順豐分手　水泉澳邨自提點生意倍增　安排多兩三人上班

拼多多與香港順豐的合作突於6月30日終止，顧客需選擇順豐以外的自提點取貨，有自提點因而客人大增，生意逆市上升。日前有指水泉澳廣場一個自提點大排長龍，更有人在Facebook群組指自己最高紀錄等了四小時。



位於水泉澳邨街市另一自提點的負責人陳先生表示，生意額增加了一倍，雖然單價較低，亦增加了人手，但仍有利可圖。



網上傳言需排隊四小時、以38,000元請人的自提點位於水泉澳廣場，店員表示沒有高薪請人。（吳焜曜攝）

位於水泉澳邨街市的另一自提點，負責人表示近日生意增加一倍，由400多件貨上升至800多件貨。（吳焜曜攝）

位於水泉澳邨街市的另一自提點，負責人表示近日生意增加一倍，由400多件貨上升至800多件貨。（吳焜曜攝）

水泉澳邨街市自提點每日貨量增至800件 有人訂生果、雪條

記者中午到水泉澳邨街市一自提點觀察，負責人陳先生表示，拼多多與順豐終止合作後，生意多了一倍，由以往一日400多件貨，到現在每日有約700至800多件貨，繁忙時間更要排隊約30至35分鐘。為了應對情況，特意安排多了兩三人上班。

他指有不少客人透過拼多多購買生果、雪條，當中不少如西瓜、榴槤等水果運到自提點時已經腐壞。

早前網上有傳水泉澳廣場一間自提點，以月薪38,000元請人。

拼多多佔貨量七成 單價雖低但有利可圖

對於網上傳言水泉澳廣場有自提點以38,000元請人，他指「未去到呢個（地步），呢個太誇張喇」。陳先生表示自提點有代理大部分集運公司貨品，「拼多多比較誇張，因為免運費」，拼多多目前佔該自提點約七成的貨量。他說，拼多多的單價比其他公司低，但仍有利可圖，不過實際收入不便透露。

而該網上傳言的自提點位於水泉澳廣場，該處排隊人數不多，只有數人，而取貨亦只需約1分鐘。店內職員表示日前貨品推到約兩米多高，而店舖亦沒有以38,000元請人，店長則拒絕接受訪問。

趙伯伯說一個月會使用約8至10次拼多多，一般都只需排5至10分鐘即可取貨。（馬楚烽攝）

葉同學則表示排隊最長時需排約十多米，大概等半小時。（馬楚烽攝）

丁小姐表示自己最長一次等了一小時，但通常都好快攞到，會繼續選擇到自提點取貨。（馬楚烽攝）

排隊情況舒緩 丁小姐：通常好快攞到

趙伯伯說一個月會用約8至10次拼多多購買家庭用品、鞋等，不過一般都只需排5至10分鐘即可取貨。葉同學則表示排隊最長時需排約十多米，大概等半小時，而自己通常在拼多多買生活用品。

而丁小姐則表示自己最長一次等了一小時，「通常都好快攞到」，拼多多與順豐終止合作對她影響不大，會繼續選擇到自提點取貨。