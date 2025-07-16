2萬元生育獎金｜1.5年發放近10億　孫玉菡：檢討應否涵蓋人才家庭

政府由2023年10月25日起出生的每名本港嬰兒，發放2萬元現金獎勵。勞工及福利局局長孫玉菡今日（16日）書面答覆立法會議員的提問時指，截至今年6月底，總發放金額約為9.79億元。



該計劃為期3年，孫玉菡表示，政務司副司長辦公室正檢討計劃，在檢討過程中會考慮社會上曾就計劃所提出的建議，包括應否涵蓋不同人才計劃的家庭。



勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／黃寶瑩攝）

截至今年6月底發放予約4.9萬名嬰兒的父母

政府在2023年《施政報告》公布，向合資格的父母，就每名於2023年10月25日起出生的嬰兒給予2萬元的現金獎勵，計劃為期3年。

孫玉菡指，截至今年6月底，政府共接獲49,567宗合資格申請，並已向48,984名申請人發放獎勵金，總發放金額約為9.79億元。他指政務司副司長辦公室正就新生嬰兒獎勵金計劃進行檢討，在檢討過程中會考慮社會上曾就計劃所提出的建議，包括應否涵蓋不同人才計劃的家庭。

2023年10月22日不少家長趁周日帶小寶寶外出。隨着本港每年嬰兒人數持續下滑，政府在新一份施政報告提出多項措施鼓勵生育，以及減家家長照顧年幼子女壓力。（廖雁雄攝）

2023年10月22日不少家長趁周日帶小寶寶外出。隨着本港每年嬰兒人數持續下滑，政府在新一份施政報告提出多項措施鼓勵生育，以及減家家長照顧年幼子女壓力。（廖雁雄攝）

10月22日不少家長趁周日帶小寶寶外出。隨着本港每年嬰兒人數持續下滑，政府在新一份施政報告提出多項措施鼓勵生育，以及減家家長照顧年幼子女壓力。（廖雁雄攝）

10月22日不少家長趁周日帶小寶寶外出。隨着本港每年嬰兒人數持續下滑，政府在新一份施政報告提出多項措施鼓勵生育，以及減家家長照顧年幼子女壓力。（廖雁雄攝）

10月22日不少家長趁周日帶小寶寶外出。隨着本港每年嬰兒人數持續下滑，政府在新一份施政報告提出多項措施鼓勵生育，以及減家家長照顧年幼子女壓力。（廖雁雄攝）

10月22日不少家長趁周日帶小寶寶外出。隨着本港每年嬰兒人數持續下滑，政府在新一份施政報告提出多項措施鼓勵生育，以及減家家長照顧年幼子女壓力。（廖雁雄攝）

社署將分階段增設合共11所資助獨立幼兒中心

在託兒服務網絡方面，當局表示，由去年起的三年內，社署將分階段增設合共11所資助獨立幼兒中心。社署一直持續檢視幼兒中心服務的規劃，並會考慮幼兒照顧服務的整體情況及地區的個別因素，適時採取跟進措施，包括加強服務宣傳、調節設置中心的數目及服務名額分配等，以更適切地回應社區的服務需求。

另外，就幼兒照顧設施規劃，政府稱已把按人口提供的服務規劃比率納入《香港規劃標準與準則》，為資助獨立幼兒中心在新發展或重建地區的規劃過程中，及早預留所需用地和空間。社署一直與相關政府部門保持密切聯絡，在公共屋邨發展或重建項目和市區重建項目中物色合適的用地，以提供幼兒照顧設施。此外，社署會盡量善用空置政府物業／處所及公共屋邨內的空置非住宅處所等，探討是否適合用作幼兒照顧設施；並會就私人機構開辦幼兒中心的註冊申請提供相關資訊和協助，並鼓勵私營機構為僱員提供幼兒照顧支援。