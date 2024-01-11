2萬生育獎勵金｜陳克勤稱未婚黨友黃俊碩想拎6萬蚊　惟至今無下文

政府早前公佈鼓勵生育措施，其中包括新生嬰兒可獲得2萬元津貼。民建聯主席、立法會議員陳克勤表示，其黨友、民建聯會計界立法會議員黃俊碩數月前則指「想拎6萬蚊」，惟至今沒有下文，陳質疑究竟係個人問題，還是專業問題呢？



鼓勵生育需氛圍 不能讓中產感到壓力

陳克勤今日（11日）在立法會會議討論「關注中產的需要」的議員議案時，表示最近特區政府政策支援中產，包括2萬元利市鼓勵生育，提及「鑽石王老五」未婚黨友、人稱的「黃鑽石」的黃俊碩早前表示「想拎6萬蚊」。

陳笑言，「究竟個人問題定專業問題？」表示個人問題就不方便評論，但認為一定是有專業問題，皆因黃俊碩是資深執業會計師，肯定明白6萬元養不起3個小朋友。

他續引述廣告稱，十年前養一個小朋友需要400萬元，如今需要600萬元，中產不會因為2萬元利市而生育，認為社會要令中產知道，生育不是壓力，不只是「幫小朋友搵學校、睇醫生」，而是需要氛圍、需要政府及社會提供支援。