$2萬生育獎勵金｜首6000父母新年前獲提早派錢　卓永興：開心過年

新一份《施政報告》推出2萬元「新生嬰兒獎勵金」鼓勵生育。政務司副司長辦公室發言人表示，首批約6,000名合資格父母，已陸續獲發一筆過2萬元新生嬰兒獎勵金。發言人也表示，即日起合資格申請人只要填寫資料正確無誤，在遞交申請2至3星期後，便可在戶口收到獎勵金。



政務司副司長卓永興指，當局從速完成內部程序，令原本計劃在2月下旬發放的2萬元，趕在農曆新年前向首批申請者陸續發放，希望大家開心過新年。



政務司副司長辦公室發言人指，在立法會財務委員會於今年1月19日通過新生嬰兒獎勵金撥款申請後，政府即從速完成內部程序，已陸續向首批約6,000名合資格的父母，發放一筆過2萬元的新生嬰兒獎勵金。發言人稱，這批合資格父母由去年10月25日至今年1月中旬提出申請。

發言人表示，由即時開始，合資格申請人只要填寫包括銀行戶口的資料正確無誤，在遞交獎勵金的申請2至3星期後，便可在其指定銀行戶口收到新生嬰兒獎勵金。

發言人又提到，政府在發出獎勵金後，會透過特定電話號碼5928 7409向收款人發送通知短訊，並提醒市民政府絕對不會在發放獎勵金的通知短訊中，提供任何網站連結。

政務司副司長卓永興今午也在其社交平台專頁撰文，指當局從速完成內部程序，令原本計劃在2月下旬發放的2萬元獎勵金，能趕在農曆新年前陸續向首批約6,000名合資格父母發放，希望大家開心過新年。

相關計劃為期3年，政府會向合資格的父母，就每名合資格的嬰兒發放一筆過2萬元的現金獎勵。計劃申領資格有兩項，包括嬰兒必須在2023年10月25日至2026年10月24日期間在香港出生；以及在遞交申請時，父母其中一方必須是香港永久性居民。