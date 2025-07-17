小巴牌價暴跌逾500萬元 　立法會報告分析：服務差、鐵路網擴大

小巴載客量持續萎縮，立法會昨天（17日）發表研究報告顯示，全港公共小巴總載客量十年間暴跌21%，其中紅色小巴成為「重災區」，客量腰斬58%；綠色專線小巴佔整體公共小巴載客量的90%，成為行業的主要支柱。行業前景不明，小巴牌價由高峰550萬元暴跌至今年中的30萬元，秘書處相信源於小巴服務差、鐵路網擴大及司機短缺等，部分營辦商財困更停供小巴，將車輛閒置不提供服務。



紅巴載客量暴跌58%，成為行業「重災區」。（鄧海興攝）

小巴載客量銳減21% 紅巴成「重災區」

報告顯示，公共小巴的年度載客總量累降21%，減至2024年的5.39億人次，跌幅達21%。其中，紅巴載客量更暴跌58%，成為行業「重災區」。相反，受政府規管的綠色專線小巴跌幅較輕，僅12%，其載客量佔整體公共小巴的比例更從十年前的81%攀升至90%。

公共小巴的年度載客總量累降21%，減至2024年的5.39億人次，跌幅達21%。其中，紅巴載客量更暴跌58%，成為行業「重災區」。（鄭子峰攝）

牌價暴跌至30萬元 持牌小巴十年累減268輛

行業前景黯淡直接衝擊公共小巴牌價，部分小巴車主索性將車輛閒置，不提供服務。報告指出，過去十年，持牌公共小巴數目累減268輛至2024年的4,077輛。公共小巴牌價亦從2014年的約550萬港元暴跌至2024年的90萬港元，2025年據報更進一步下滑至30萬元，跌幅高達86%。部分營辦商因財政困難已停止償還銀行貸款，至少150個營辦商已獲得銀行信貸援助。

公共小巴牌價亦從2014年的約550萬港元暴跌至2024年的90萬港元，2025年更進一步下滑至30萬港元，跌幅高達86%。（鄭子峰攝）

小巴服務質素引公眾不滿 投訴激增76%

牌價下跌源於不明朗前景，報告分析指載客量下滑主因包括鐵路網絡擴張，如南港島線及西港島線、服務質素未如人意，以及司機短缺問題，尤其紅巴因路線靈活但缺乏規管，在市場競爭中更顯弱勢。

公共小巴的服務質素持續惡化，引發公眾不滿。2024年，專線小巴的投訴數字在七年間激增76%，接近8,900宗，其中近半涉及服務穩定性，如班次不準或無故停駛；另有29%投訴個案針對危險駕駛行為，以及員工的行為及工作表現，令紅巴的投訴個案亦上升28%，2024年亦達到477宗。

2024年，專線小巴的投訴數字在七年間激增76%，接近8,900宗，其中近半涉及服務穩定性，另有29%投訴針對危險駕駛行為，以及員工的行為及工作表現，令紅巴的投訴個案亦上升28%，2024年亦達到477宗。（立法會研究報告）

小巴司機長期短缺 輸入勞工成效有限

根據政府2023年報告，公共小巴業需8,300名司機才能全面營運，但實際僅有6,300人受聘，空缺高達2,000人。儘管政府2023年推出輸入勞工計劃，允許引入900名司機，但截至2025年2月，僅722名司機通過駕駛考試，但只有680名司機已投入服務，故遠未解決人手空缺的問題。

政府6月13日公布輸入勞工特別計劃，當中引入900個公共小巴司機及800個客車司機，司機須持有非本地駕駛執照至少一年，並完成本地駕駛考試及相關職前課程。（鄭子峰攝）

長者市場成「救命稻草」 輪椅上落小巴為營辦商添壓力

隨著二元乘車優惠計劃擴展至專線小巴，2024年約36%專線小巴乘客為60至65歲的長者，較2022年的32%有所上升。紅巴方面，截至2024年8月，政府邀請11條紅巴路線營辦商轉為營運專線小巴，最終只有兩條路線營辦商轉線。

此外，全港僅有4輛可供輪椅上落的低地台小巴，且全數服務醫院路線。業界預計未來兩年將新增11輛可供輪椅上落的專線小巴，但設備升級費用需由營辦商自行承擔，進一步加重經營壓力。