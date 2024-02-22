小巴牌價急跌至70萬　業界稱有車主斷供被拖車：貼錢貼到無本事貼

公共小巴牌價急跌，近日報價已跌至70萬元，業界更稱有車主因未能供款被拖車。香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華今早（22日）在電台節目表示，認識多名小巴車主供不起車而被拖車，並解釋社會運動、疫情期間，小巴生意大受影響，不少司機轉行，繼而影響到車主，「好多（車主）貼錢貼到無本事貼，（將小巴）交返畀銀行。」



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香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，已向會員查詢，暫時沒收到有人遘上所謂「Call loan」的情況，他強調只要準時供會，車輛不會被拖走，並稱銀行拖走小巴「都無人要」，表明銀行不會這樣行，「寧願你供款」。

張漢華又指，如車主有困難，可與銀行商討，可以有其他方案「畀你𠺫𠺫氣」。他續坦言，認識多名小巴車主供不起車而被拖車，並解釋社會運動、疫情期間，小巴生意大受影響，司機收入下降，很多人轉行，導致沒人開車，車主只能減租，「好多（車主）貼錢貼到無本事貼，（將小巴）交返畀銀行。」

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華（歐嘉樂攝）

公共小巴牌價急跌，由2011年一度高達750萬元，跌至有車行昨（20日）最新報價70萬元，暴跌九成。有小巴商會近日向《香港01》透露，有車主10架車只剩兩架，甚至有車主旗下10多部車全數交予銀行，指小巴業、尤其紅Van經營困難，因夜晚無生意、紅隧加價、人手不足等夾擊，生意跌四成，三四成路線停運，無奈之下只能「棄車」斷供。