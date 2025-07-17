3COINS銅鑼灣明開幕　逾2500款商品「與日同價」　亮點防水襪18元

日本人氣生活雜貨店3COINS攻港，位於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店明日（18日）開放予公眾，提供超過2500款貨品；線上商店預計於8月中啟用。多款人氣商品在港發售，包括價值港幣18元防水襪、售60元的LED美甲燈等。



3COINS香港將維持「與日同價」，以日元商品稅後價格計算，所有價錢均以日元標示，介乎港幣18元至228元，以最平18元為例，日元標示為330日圓，與現時日元5.3算匯率相若。



商品價格均以日元標示，介乎港幣18元至228元，以最平18元為例，日元標示為330円，與現時日元匯率相若。（廖雁雄攝）

日本人氣雜貨店3COINS攻港，首間位於銅鑼灣希慎廣場的旗艦店明日（18日）開幕。（廖雁雄攝）

分七大主題區

旗艦店佔地2,600呎，分為七大主題區，包括家居、季節用品、廚房、收納、洗衣、兩具、戶外用品，並提供超過2500款貨品；亦設有每月輪換兩次的新品專區、男士專區等。

最平330日圓 港價18元 與現時日元5.3算匯率相若

3COINS香港將維持「與日同價」並推出「搶買價」，以日元商品稅後價格計算，有別於一貫進口商品慣用的漲價手法。商品價格均以日元標示，介乎港幣18元至228元，以最平18元為例，日元標示為330日圓，與現時日元5.3算匯率相若。

3COINS香港將維持「與日同價」並推出「搶買價」，以日元商品稅後價格計算，有別於一貫進口商品慣用的漲價手法。（廖雁雄攝）

本港旗艦店發售多項日本暢銷商品，其中，被譽為雨季必備的防水襪售18元、即日元330円，產品採用潑水塗層技術，在雨中步行而不滲水，提供白、藍、黑、橙共4款顏色。

本港旗艦店發售多項日本暢銷商品，其中，被譽為雨季必備的防水襪售18元、即日元330円。（廖雁雄攝）

此外，3COINS專售的冰涼頸巾售72元、即1200日圓。藍色的冰涼頸巾可放入水和冰作降溫，被視為夏天必備。

另一款人氣商品LED美甲燈售60元、即日元1100日圓，用於硬化美甲膠，方便市民在家中美甲。除了家用款，3COINS亦推出旅行迷你款。

▼ 3COINS人氣商品 ▼



本港旗艦店除了發售多項日本暢銷商品，亦推出7款印有「香港」字樣的限定商品，包括環保袋、拆疊遮袋等，最平售18元；可承重8公斤的3WAY旅行手提袋則售90元。

本港旗艦店除了發售多項日本暢銷商品，亦推出7款印有「香港」字樣的限定商品。（廖雁雄攝）