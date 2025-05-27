日本人氣雜貨店3COINS攻港　7月銅鑼灣希慎開幕　稱實惠價格發售

【3COINS／日本過江龍／零售業／銅鑼灣】日本人氣雜貨店3COINS攻港，位於銅鑼灣希慎廣場B2層的首店，將於7月份開幕，將提供逾2,500種雜貨，包括洗衣用品、家居擺設等，更稱「全以實惠的價格發售」。其實3COINS在日本著名於價廉物美，最便宜的貨品只需3個100圓硬幣（折合約16.4港元），加上其產品設計別出心裁，近年獲大批旅遊KOL拍攝影片推介，其中今年推出的迷你相機甫上市便即被搶購一空。



日本人氣生活雜貨品牌3COINS，將在今年7月份在銅鑼灣希慎廣場B2層，開設香港首間旗艦店。（官網圖片）

目前店外已封上圍板。（任葆穎攝）

YAICHI集團在官網公布，日本人氣生活雜貨品牌3COINS，將在今年7月份在銅鑼灣希慎廣場B2層，開設香港首間旗艦店。該店將提供逾2,500種日本設計的雜貨，包括廚房小物、洗衣用品、家居擺設、化妝品、手機配件、兒童用品等，稱全以實惠的價格發售。

店外已封上圍板 Market Place by Jason過去曾租用

記者今午到場觀察，發現店外已封上圍板，向市民預告即將開幕。該舖位為B2層B209B及B210至B212號，DFI零售集團旗下超市品牌Market Place by Jason過去曾租用，其後希慎再拆分成多個細舖出租。

3COINS日本擁356間店 YAICHI集團負責引進香港

3COINS成立於1994年，總部全於大阪，目前在日本擁有356間分店，成為日本零售市場的重要品牌。根據最新財報，截至今年2月的財政年度，3COINS的淨銷售額已達709.3億日圓（折合約38.7億港元）。

至於YAICHI集團則負責將3COINS引進香港，該集團由聯合創始人羅盛昌領導，並獲東瀛遊主席袁文英與一眾執行董事合資的私人公司投資支持。

3COINS今年推出一款迷你相機，上市後立即引發搶購潮。（3COINS圖片）

3COINS近年獲大批KOL拍片推介 迷你相機上市即搶購一空

此外，3COINS著名於價廉物美，店如其名，最便宜的貨品只需3個100圓硬幣（折合約16.4港元），加上其產品設計別出心裁，因此近年獲大批旅遊KOL拍攝影片推介。

其中3COINS今年3月31日推出一款迷你相機，雖然體積只有鎖匙團的大小，重量約34.5克，但麻雀雖小，五臟俱全，內設多款功能，包括拍照、錄影、閃光燈、24種濾鏡等，定價只需2,750日圓（折合約150港元），上市後立即引發搶購潮，一貨難求。