港大生AI生成女同學裸照　校方：當事人深感悔意　主動退出交流團

有3名香港大學女學生上周在網上發帖文，指控法律系一名男學生利用網上免費AI人工智能軟件，在未經她們同意下，製作裸照，受害人或多達30人。校方今晚（17日）表示，相關部門近期再與有關學生聯繫，校方知悉有受影響學生已接觸校內平等機會事務處，而被投訴男學生對其行為深感悔意，並已主動退出下學年為期一年的海外學術交流。



香港大學指，校方已向該名男學生發出警告信，要求向受影響同學正式道歉。（資料圖片）

港大：收到投訴後已調查 向被投訴男學生發警告信

港大今晚發出聲明表示，重申對任何形式的性別歧視、騷擾或不當行為均持零容忍態度，並以最嚴肅態度看待此類投訴。大學以學生的健康、安全和福祉至上，致力提供一個安全、被尊重和支持的環境。

聲明指在事件中，校方在收到涉嫌不當行為的投訴後，向提出投訴的受影響女學生及被投訴的男學生接觸，並基於保障學生福祉的考慮，從不同方面為受影響學生提供必要支援。校方根據當時獲得的資訊進行內部調查，並向被投訴的男學生發警告信，他亦向受影響的同學正式道歉；校方同時向受影響的女學生說明可採取的進一步行動，供她們考慮。

有受影響學生已接觸校內平等機會事務處

聲明提到相關部門近期再與有關學生聯繫。校方知悉有受影響的學生已接觸校內平等機會事務處，而被投訴的男學生對其行為深感悔意，並已主動退出下學年為期一年的海外學術交流。

港大有法律系男生利用網上AI軟件及身邊女性的社交媒體近照，製作裸照。有事主7月12日發文講述事件。（hku.nfolderincident instagram IG截圖）

校方指發出警告信並不代表大學已就投訴結案

港大表示，大學自收到投訴後一直跟進事件，發出警告信和涉案男學生正式道歉，並不代表大學已就投訴結案。由於男學生承認其涉嫌行為，校方因此以嚴肅的態度對待投訴，並在進行任何強制性調查之前實施阻嚇措施。校方表示，會配合執法機構，並會繼續進一步審視事件細節，必要時採取進一步行動。

香港大學指，將進一步審視事件細節，必要時採取進一步行動。（資料圖片）

投訴人網上發文指受害人多達30人 包括男學生港大同學、學姐、中學老師

有3名香港大學女學生上周在網上發帖文，公開事件，稱被一名法律系男學生利用網上免費人工智能軟件，在未經同意下將她們的社交媒體近照，製作成祼露色情照片。帖文稱男學生電腦中多達700張色情照，涉及20至30名女性，除了同學、學姐、朋友，亦有其小學同學、中學老師等。