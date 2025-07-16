港大法律學生AI製裸照｜蔡若蓮：大學有責任教育學生品格及價值觀

香港大學法律系一名男學生被揭用人工智能（AI）軟件，移花接木製作同學及師友的裸露照片。校方徵詢法律意見後，僅發出警告信及作口頭懲戒，引起非議。教育局局長蔡若蓮今日（16日）表示屬個別事件，相信不會影響港大的聲譽，但強調社會對大學生有很高的期望，大學有責任教育學生品格、價值觀。



教育局局長蔡若蓮指，大學的聲譽及成就是很多代人的努力，相信事件不會影響香港大學的聲譽。（資料圖片）

教育局局長蔡若蓮今早出席文憑試（DSE）放榜活動後，就香港大學有學生利用AI軟件製作同學祼露照片一事作回應。她表示，今次屬個別事件，認為大學的聲譽及成就是很多代人的努力，相信不會影響香港大學的聲譽。

蔡若蓮又指，社會對大學生有很高期望，培育學生的品格及價值觀是大學應有責任，相信香港大學會好好處理，把握今次機會令學生明白大學生如何符合社會期望。她又指，大學生是將來社會支柱，在處理學生行為、課程及教學等各方面都是大學應該向社會問責的範疇。