狀元背後｜真光狀元愛畫畫　睇YOUTUBE名牌大學生片掌讀書心法

中學文憑試上月中放榜，誕下16位狀元，為歷年最高。鍥光燈後的狀元，各有成長故事。香港真光中學狀元馮乙翹，是少數選讀非醫科的狀元。



她計劃赴海外修讀環境及可持續發展與經濟學，背後源於小時候受《星際啟示錄》啟發，故事講述地球不再宜居，人類要尋找其他星球居住。她有意日後投身保事業，同時日常生活實踐環保，做好垃圾分類，校內買小食，自備餐具用膳。



成為狀元非一朝一夕，她說，初小時未認真投入讀書，直至高小呈分試才意識學業重要性，升中後從YouTube看名牌大學學生分享讀書方式的影片，掌握一套讀書心法，令學業大有進步，同時也熱愛畫畫紓壓。她寄語未來的文憑試考生，學會放鬆心情，有時或會有氣餒時刻，只要堅持用心付出，結果也會順利。



馮乙翹小六升中一該年，曾參與以環境保護為主題的比賽，並獲優異獎。（董素琛攝）

受《星際啟示錄》啟發 有意修讀可持續發展經濟學

馮乙翹是少數無選讀醫科的狀元，她上月16日放榜日稱，將赴英國的倫敦政治經濟學院，修讀環境及可持續發展與經濟學，計劃回港工作，解決環境問題。

她對環保工作感興趣，是源於電影《星際啟示錄》。她說，小五、小六時觀看後受到啟發，電影開首時，已離開地球的老人憶述曾經在地球上生活的情境，讓她感觸良多，「好似真係有機會會真實發生咁」。

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坐言起行環保 廢物分類自備餐具用膳

電影除了驅使她立志修讀環境學科，生活上也多實行環保，從事文職的媽媽和做商人的爸爸，也表示支持。馮乙翹平日會做好廢物回收，將家中垃圾分類，如將草稿紙及膠等物料儲起，再帶到回收站處理；在學校小賣部購買食物的時候，會自備餐具及餐盒。

她笑言，在實踐環保上非十全十美，「如果你話係咪日常生活中所有舉動都十分之環保，我自然未去到呢個地方」。香港夏天炎熱，她說，難免會在晚上開冷氣降溫，但如秋天或春天不太熱的時候，會以風扇取代。

馮乙翹在中三的時候，用約半年時間完成3D打印的自動裝置。（董素琛攝）

環保問題非人人關注 盼由自身做起

全球暖化問題迫在眉睫，未必人人關心，馮乙翹說，香港的夏天愈來愈熱，「而冬天都好似就嚟消失咗咁樣」，相較五至六年前，情況更越趨明顯。她續說，「我唔會話自己可以作出非常之大嘅改變或者貢獻」，但不會因關注環境的人少，而放棄投身該行業的想法

她說，香港社會對ESG（環境、社會和管治）、SDG（可持續發展目標）方面的議題關注度上升，舉例指相關課題已融入教學中，「其實依家即使係學校英文老師，都會教我哋公開試寫作文都可以擺呢啲ESG嘅相關知識落我哋嘅作文」。

馮乙翹熱愛動漫《排球少年》，劇中的主角在身高上有明顯劣勢，但面對身高較高的對手時亦不輕言放棄，努力堅持所熱愛的運動。她認為，相關精神亦適用於修讀環境保育方面，「其實我覺得面對未必有咁多嘅同行者，都唔應該話因為呢個原因而放棄」。

馮乙翹在中三的時候，用約半年時間完成3D打印的自動裝置。（董素琛攝）

小學時未必投入讀書 考試臨近不溫書去打機

狀元未必一定自小熱愛讀書，馮乙翹形容，小學時並非十分認真讀書，成續位於中游，「有時候考試（臨近）嘅時候，都有機會走咗去同同學打機或者玩」，到後來高小呈分試時，才意識到考試成績會影響日後升學，所以會多花心機在學業上。

升中後，她透過在YouTube看名牌大學學生分享讀書方式的影片，發現一套適合自己的讀書方法，先理解課本上的概念，再以自己文字寫出筆記，自此成續一直處於上游位置。

馮乙翹喜歡畫畫，會以畫畫作為舒壓方式。（董素琛攝）

愛畫畫舒壓 高中暫放低興趣 專注學業

六年中學生涯，馮乙翹「身兼多職」，是紅十字會的服務隊長，又曾參與過奧比斯的學生大使計劃等活動。她說喜歡畫畫，認為畫畫是一種舒壓方法，過程中毋須一直對著文字，可讓腦袋放鬆一下。不過，她為專注學業，在中四下學期時，已暫時放下畫畫及羽毛球等興趣。她說一切皆有取捨，相信日後回望，會發現放下興趣的時間其實很短。

馮乙翹提到，備戰文憑試的過程非一凡風順。她透露在中五下學期統測的時候，她的中文作文卷因離題而獲不合格成績，該學科排名跌到全級尾四分一位置。她說當時感到擔心，為改善作文扣題程度，會為題目撰寫大鋼，小息時向老師尋求意見，透過多練習做到緊扣題目、避免失分。

要經歷一場公開試，除了評估學術能力，亦是考驗心理狀態，有時會經歷自我懷疑，在放棄與堅持間徘徊。馮乙翹寄語未來的文憑試考生，「其實大家都可以嘗試放鬆心情，唔需要咁大壓力比自己，可能嚟緊DSE會有一種好似唔夠時間去溫書、有好多野要做兼顧唔到嘅感覺，但相信大家只要肯比時間、心力去溫習，其實最尾結果都係會順利嘅」。