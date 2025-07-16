DSE放榜｜大坑真光首狀元愛看排球少年　赴英讀環保因星際啟示錄

中學文憑試DSE今日（16日）放榜，破記錄誕生16位狀元，其中大坑真光中學首次誕生狀元。狀元馮乙翹受電影《星際啟示錄》（Interstella）影響，對環保有深厚興趣。她將到英國倫敦政治經濟學院修讀「環保、可持續發展與經濟學」，期望將來可推動環保，防止地球環境惡化。



政府去年暫緩推行垃圾徵費，馮乙翹認為政府重推時宜多做前期宣傳，又認為現時回收設施不足，提到最近住所的廚餘回收機在另一間屋邨，有些人或因天氣熱或太遠而卻步。談及備戰心得，她說每溫習數小時便會觀看動畫《排球少年》減壓，為了避免沉迷追看，她只會選看已經看過的集數，「知道劇情就唔會一直追」。



香港真光中學的馮乙翹今屆文憑試取得六科5**成績，是該校自DSE設立以來首位狀元。 （吳焜耀攝）

香港真光中學的馮乙翹今屆文憑試取得六科5**成績，是該校自DSE設立以來首位狀元。 （吳焜耀攝）

觀看《星際啟示錄》感震撼 望將來投身環保

馮乙翹選修生物、經濟、地理，共取得6科5**，數學延伸部分（一）5*成績，成為真光中學歷來首位狀元。她憶述小時候喜歡看電影《星際啟示錄》，戲中描述地球環境受破壞不宜居住，有老人家接受採訪時表示「以前地球好靚，但𠵱家已經唔適合居住」。她形容電影「嗰陣帶俾我嘅震撼係好大」，因此希望能投身環保工作，將到英國倫敦政治經濟學院修讀「環保、可持續發展與經濟學」。

馮乙翹表示想到海外留學是因為外國校園生活豐富，又認為已在香港學習12年，可以到其他地方學習，借鑑外國的環保措施再來港推行，貢獻香港。

香港真光中學的馮乙翹與父母分享喜悅。 （吳焜耀攝）

朋友向香港真光中學狀元馮乙翹道賀。 （吳焜耀攝）

狀元：重推垃圾徵費應宜多前期宣傳

政府去年推行垃圾徵費在一片怨聲下暫緩，馮乙翹認為政府重推時應多做前期宣傳，讓市民清楚細節。她又認為回收設施不足，提到家人會回收廚餘，但最近的廚餘回收機在另一間屋邨，「天氣太熱喇，好遠」，認為不少人會因為不方便而不回收。

她又認為推動大眾實踐環保生活，重點是要讓公眾知道環保的急切性，「可能未來會影響到我哋嘅生活，見到𠵱家冬天都冇咗、夏天又咁熱」。

香港真光中學的馮乙翹今屆文憑試取得六科5**成績，是該校自DSE設立以來首位狀元。 （吳焜耀攝）

稱醫科是神科但人各有志 目標不離貢獻社會

發展局局長甯漢豪早前說，不想只看到狀元讀醫，可以做大廚、歌唱家。馮乙翹認為，所有應屆考生都想貢獻社會，做醫生可以幫人，「讀醫可能社會上、大家都覺得係神科」，大家都有不同的路向，但目標都是貢獻社會。

香港真光中學的馮乙翹喜歡畫畫，早前向班主任送上畫作。 （吳焜耀攝）

備戰時看《排球少年》減壓

馮乙翹認為讀書講求自律，可以用軟件監測溫習時間，最重要是上堂聽書，課餘時間請教老師及敢於發問，「唔好覺得問題好蠢」。她又建議可以多與同學討論，「會變成好有趣嘅活動，慢慢變成激烈辯論」。

她興趣廣泛，不論是體育、藝術還是STEM也有所涉獵，亦有參加探測水質比賽、在奧比斯比賽中設計書籤。備戰文憑試時不時感到壓力，她會畫畫、看電影及劇集減壓，最喜歡是看動畫《排球少年》，每溫習數小時便觀看一集，她亦有方法避免沉迷。

可以睇返啲曾經睇過嘅動漫，知道劇情就唔會一直追。 馮乙翹

父指女兒清晨4時已起床溫習

校長許瑞容形容她為人謙虛，每個領域都會盡力嘗試，敢於追隨理想，亦樂於助人，同學知道她取得佳績亦十分開心。媽媽指女兒十分主動，不需憂心，而爸爸則形容她有毅力，每天早上4、5時已起床讀書，「4、5點鐘已經開始讀書，我地都未起身」。