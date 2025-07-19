韋帕風球｜迪士尼3號風球有限度運作　《中年好聲音3》演唱會如期

【韋柏／打風／HKO／天文台／颱風／1號風球／ 3號風球／8號風球／迪士尼／昂坪360／啟德體育園／中年好聲音3】熱帶氣旋韋帕正逐步靠近本港，天文台今午（19日）2時20分已改掛3號風球，昂坪360及啟德體育園等已陸續宣布暫停開放設施。



香港迪士尼樂園度假區︰3號風球期間樂園將如常開放並有限度運作

昂坪360︰上午11時起暫停纜車服務

啟德體育園︰取消今明兩日舉行的海濱嘉年華「啟德玩玩夏」

《中年好聲音3》演唱會︰今晚啟德體藝館如期舉行



香港迪士尼公布，3號風球生效期間，戶外遊樂設施暫停開放。（香港迪士尼圖片）

韋帕風球｜迪士尼3號風球戶外遊樂設施暫停開放

香港迪士尼樂園度假區今早公布，當3號風球生效期間，樂園如常開放並作有限度運作，但戶外遊樂設施暫停開放，直至天文台改發1號戒備信號後陸續恢復。市民及旅客可向演藝人員查詢表演節目場次，以及遊樂設施的最新安排。

而迪欣湖活動中心照常開放，不過腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務，或會因惡劣天氣情況而暫停。

昂坪360已暫停纜車服務。（昂坪360官網）

韋帕風球｜昂坪360︰早上11時起暫停纜車服務

昂坪360公布，由於受到颱風影響，已在早上11時起暫停顧客登上纜車。直至天氣好轉，方盡快恢復纜車服務。

啟德體育園取消原定於今明兩日（19日及20日）舉行的「啟德玩玩夏」及啟德主場館導覽。（資料圖片／王海圖攝）

韋帕風球｜啟德體育園取消海濱嘉年華「啟德玩玩夏」

啟德體育園下午約5時半公布，由於天氣關係，已取消原定於今明兩日（19日及20日）舉行的海濱嘉年華「啟德玩玩夏」及啟德主場館導覽。

在啟德體藝館舉行的《中年好聲音3 有你有我演唱會》今晚將繼續舉行。（網上圖片）

韋帕風球｜《中年好聲音3》演唱會如期啟德體藝館舉行

至於體育園內各場地設施、停車場、啟德零售館及「THE CHAMPION」運動酒吧，今日繼續維持開放。今晚將於啟德體藝館舉行《中年好聲音3 有你有我演唱會》將繼續舉行。

啟德體育園提醒市民及旅客注意安全，可留意啟德體育園網站、應用程式或社交平台，以取得最新安排及資訊。