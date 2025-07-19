韋帕風球｜料廣東多地有嚴重風雨　深圳市颱風預警信號升級為藍色

今年第6號颱風「韋帕」已於今日（19日）清晨5時由熱帶風暴級加強為強熱帶風暴級，其中心位於廣東省陽江市東偏南方向約880公里的海面上，就是北緯19.9度、東經120.2度，中心附近最大風力有10級（25米/秒），中心最低氣壓為985百帕，七級風圈半徑為260～350公里。中央氣象台上午6時繼續發布颱風黃色預警，而在上午9時，深圳市氣象台將全市颱風白色預警信號升級為藍色，颱風「韋帕」趨向廣東中西部，預計夜間至後日（21日）將對該市造成嚴重風雨影響。



中央氣象台預計，「韋帕」將以每小時15～20公里的速度向西偏北方向移動，即將移入南海東北部海面，強度逐漸加強，逐漸向廣東深圳到海南文昌一帶沿海靠近，將於明日（20日）下午至夜間在上述沿海登陸（12～14級，33～42米/秒，颱風級或強颱風級）。受「韋帕」和西南季風的共同影響，今日8時至明日8時，南海大部、巴士海峽、台灣海峽、台灣以東洋面、東海南部、廣東東部沿海、福建沿海、台灣島將有6～7級風，陣風8～9級，南海東北部海域、巴士海峽、台灣海峽北部海域風力可達8～10級，陣風11～12級，颱風中心經過的附近海域風力有10～12級，陣風13～14級。

大風預報圖。（中央氣象台）

降水預報圖。（中央氣象台）

同時，浙江東南部、福建東北部和東南部、廣東中南部、廣西東南部、海南島大部、台灣島東部等地部分地區有大到暴雨，其中，廣東雷州半島、海南島北部、台灣島東部等地部分地區有大暴雨（100～230毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。